Этап Мировой серии по прыжкам в воду будет проводиться в Казани до 2021 года

«Мы планируем продлить контракт с FINA, чтобы этап Мировой серии по прыжкам в воду проводился в Казани до 2021 года, — сказал Леонов. — Принципиально мы сегодня с главой FINA Хулио Маглионе об этом договорились».

Этап Мировой серии по прыжкам в воду проходит в Казани в третий раз. Турнир завершится 2 апреля.