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31 марта 2017, 20:46 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Этап Мировой серии по прыжкам в воду будет проводиться в Казани до 2021 года

КАЗАНЬ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Контракт с Международной федерацией плавания (FINA) на проведение этапа Мировой серии по прыжкам в воду в Казани будет продлен до 2021 года. Об этом журналистам сообщил министр по делам молодежи и спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

«Мы планируем продлить контракт с FINA, чтобы этап Мировой серии по прыжкам в воду проводился в Казани до 2021 года, — сказал Леонов. — Принципиально мы сегодня с главой FINA Хулио Маглионе об этом договорились».

Этап Мировой серии по прыжкам в воду проходит в Казани в третий раз. Турнир завершится 2 апреля.
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