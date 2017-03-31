Саутин: Прыгуны в воду Захаров и Кузнецов находятся не в оптимальной форме

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«Девочки молодцы — что утром хорошо выступили, что вечером себя проявили, — сказал Саутин. — Что касается ребят, то утреннюю программу я не успел посмотреть, но, судя по вечерним попыткам, они еще не в форме. Что-то не доработали, два прыжка завалили, но остались на третьем месте. Наверное, пока везет».

Этап проходит в Казани с 31 марта по 2 апреля. По итогам первого соревновательного дня россиянки Надежда Бажина и Кристина Ильиных стали вторыми в синхроне с трехметрового трамплина, Юлия Тимошинина и Валерия Белова показали третий результат в синхронных прыжках с вышки. Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали четвертыми в синхроне с вышки.