Саутин: Прыгуны в воду Захаров и Кузнецов находятся не в оптимальной форме
КАЗАНЬ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российские спортсмены Илья Захаров и Евгений Кузнецов, занявшие третье место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии в Казани, еще не набрали оптимальную форму. Такое мнение журналистам высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин.
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«Девочки молодцы — что утром хорошо выступили, что вечером себя проявили, — сказал Саутин. — Что касается ребят, то утреннюю программу я не успел посмотреть, но, судя по вечерним попыткам, они еще не в форме.
Этап проходит в Казани с 31 марта по 2 апреля. По итогам первого соревновательного дня россиянки Надежда Бажина и Кристина Ильиных стали вторыми в синхроне с трехметрового трамплина, Юлия Тимошинина и Валерия Белова показали третий результат в синхронных прыжках с вышки. Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали четвертыми в синхроне с вышки.
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