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31 марта 2017, 20:29 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Саутин: Прыгуны в воду Захаров и Кузнецов находятся не в оптимальной форме

КАЗАНЬ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российские спортсмены Илья Захаров и Евгений Кузнецов, занявшие третье место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии в Казани, еще не набрали оптимальную форму. Такое мнение журналистам высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин.

Российские спортсмены стали третьими в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии в Казани. Увеличить
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«Девочки молодцы — что утром хорошо выступили, что вечером себя проявили, — сказал Саутин. — Что касается ребят, то утреннюю программу я не успел посмотреть, но, судя по вечерним попыткам, они еще не в форме. Что-то не доработали, два прыжка завалили, но остались на третьем месте. Наверное, пока везет».

Этап проходит в Казани с 31 марта по 2 апреля. По итогам первого соревновательного дня россиянки Надежда Бажина и Кристина Ильиных стали вторыми в синхроне с трехметрового трамплина, Юлия Тимошинина и Валерия Белова показали третий результат в синхронных прыжках с вышки. Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали четвертыми в синхроне с вышки.
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Новости Прыжков в воду

Кузнецов и Захаров стали третьими в прыжках в воду с трамплина на этапе Мировой серии

Кузнецов и Захаров стали третьими в прыжках в воду с трамплина на этапе Мировой серии

КАЗАНЬ, 31 марта. /ТАСС/. Российская пара Евгений Кузнецов и Илья Захаров заняла третье место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии в Казани. Россияне набрали 376,83 балла.
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