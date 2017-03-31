Кузнецов и Захаров стали третьими в прыжках в воду с трамплина на этапе Мировой серии
КАЗАНЬ, 31 марта. /ТАСС/. Российская пара Евгений Кузнецов и Илья Захаров заняла третье место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии в Казани. Россияне набрали 376,83 балла.
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Первыми стали китайцы Цао Юань и Се Сыи (458,82), вторыми — австралийцы Джек Ло и Крис Мирс (420,42).
Казанский этап мировой серии проходит с 31 марта по 2 апреля.
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