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31 марта 2017, 16:18 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Президиум Российской федерации прыжков в воду проголосовал за вступление в Ассоциацию

КАЗАНЬ, 31 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президиум Российской федерации прыжков в воду проголосовал за вступление в Ассоциацию водных видов спорта на правах учредителя.

После заседания высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП) 21 марта источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что утверждено создание Ассоциации водных видов спорта, которую может возглавить президент трех федераций — по водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду — Алексей Власенко. Президент ВФП Владимир Сальников рассказал, что ВФП еще предстоит рассмотреть материалы по созданию ассоциации и передать предложения по этой инициативе в комитет стратегического планирования и развития высшего наблюдательного совета, который возглавляет Александр Попов.

В Казани в пятницу состоялся президиум Российской федерации прыжков в воду, члены которого проголосовали за вступление в создаваемую организацию на правах учредителя.

Ранее за вступление в Ассоциацию водных видов спорта проголосовал президиум Федерации водного поло России.
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