Президиум Российской федерации прыжков в воду проголосовал за вступление в Ассоциацию

После заседания высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП) 21 марта источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что утверждено создание Ассоциации водных видов спорта, которую может возглавить президент трех федераций — по водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду — Алексей Власенко. Президент ВФП Владимир Сальников рассказал, что ВФП еще предстоит рассмотреть материалы по созданию ассоциации и передать предложения по этой инициативе в комитет стратегического планирования и развития высшего наблюдательного совета, который возглавляет Александр Попов.

В Казани в пятницу состоялся президиум Российской федерации прыжков в воду, члены которого проголосовали за вступление в создаваемую организацию на правах учредителя.

Ранее за вступление в Ассоциацию водных видов спорта проголосовал президиум Федерации водного поло России.