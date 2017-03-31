Травмы мешают прыгуну в воду Минибаеву выступать лучше на этапе Мировой серии в Казани

В синхронных прыжках с трехметрового трамплина Минибаев и Александр Бондарь заняли четвертое место. «Мы сейчас работаем над нагрузкой, поэтому высоких результатов от сборной ждать не стоит, — сказал Минибаев. — Мы готовимся к главному старту сезона — это чемпионат мира. А этот этап Мировой серии — часть тренировочного процесса».

«Продолжаем оттачивать свои программы, стараемся бороться за медали, но не всегда все получается, — добавил спортсмен. — В четвертом и пятом раундах мы допустили две грубые ошибки. Как сказал один мой хороший друг, даже Месси 11-метровый не забивает иногда, поэтому случаются такие моменты».

Этому есть определенные причины. «У меня есть травмы, болит спина, болит рука, это все, опять же, следствие того, что мы работаем под нагрузкой, — подчеркнул Минибаев. — Есть небольшие травмы, поэтому не все прыжки сейчас будут получаться хорошо».

«В общем, я здесь прыгаю четыре снаряда. Не много ли? А куда деваться, честь страны надо защищать, поэтому будем прыгать как есть», — подытожил россиянин.

Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани проходит с 31 марта по 2 апреля.