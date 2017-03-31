Тимошинина и Белова — 3-и в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии
МОСКВА, 31 мар —
Р-Спорт. Россиянки Юлия Тимошинина и Валерия Белова заняли третье место в синхронных прыжках с вышки на третьем этапе Мировой серии в Казани.
В пятницу Тимошинина и Белова набрали 284,76 балла. Победили китаянки Жэнь Цянь и Сы Яцзе (328,20), вторыми стали представительницы Канады Каэли Маккей и Меган Банфето (291,06).
Этап в Казани завершится 2 апреля.
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