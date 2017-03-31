Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/diving/29267205/
31 марта 2017, 11:37 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Тимошинина и Белова — 3-и в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии

МОСКВА, 31 мар — Р-Спорт. Россиянки Юлия Тимошинина и Валерия Белова заняли третье место в синхронных прыжках с вышки на третьем этапе Мировой серии в Казани.

В пятницу Тимошинина и Белова набрали 284,76 балла. Победили китаянки Жэнь Цянь и Сы Яцзе (328,20), вторыми стали представительницы Канады Каэли Маккей и Меган Банфето (291,06).

Этап в Казани завершится 2 апреля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прыжков в воду

Травмы мешают прыгуну в воду Минибаеву выступать лучше на этапе Мировой серии в Казани

Травмы мешают прыгуну в воду Минибаеву выступать лучше на этапе Мировой серии в Казани

КАЗАНЬ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Повреждения руки и спины мешают российскому прыгуну в воду Виктору Минибаеву показывать свой максимум на этапе Мировой серии в Казани. Об этом спортсмен рассказал журналистам.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США