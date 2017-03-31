Домашнее задание: этап Мировой серии по прыжкам в воду стартует в Казани

В программе соревнований олимпийские дисциплины, а также выступления в микст-дуэтах на трехметровом трамплине и вышке.

На турнир от сборной России в прыжках с трамплина заявлены Илья Захаров, Евгений Кузнецов, Кристина Ильиных, в прыжках с вышки — Виктор Минибаев, Александр Бондарь, Анна Чуйнышена, Юлия Тимошинина. На трехметровом трамплине в «синхроне» выступят Ильиных с Надеждой Бажиной, Захаров с Кузнецовым и Бажина с Минибаевым, на вышке — Минибаев с Бондарем, Минибаев с Тимошининой и Тимошинина с Валерией Беловой.

Это будет первый домашний международный старт сборной России в постолимпийском сезоне. После Игр в Рио-де-Жанейро, на которых сборная России осталась без медалей, сменился главный тренер — команду возглавила Светлана Моисеева. Международный сезон лидеры сборной открыли этапами Мировой серии в Китае, где несколько раз поднимались на пьедестал.

«Я удовлетворена тем, что ребята смогли показать медальный результат в Китае. Особенно тем, что девочки в синхронных прыжках смогли бороться с австралийской, канадской парой. Удовлетворена тем, что дуэт Минибаев и Бондарь имеет место быть, хотя работали вместе совсем мало. Ну и Илья Захаров и Евгений Кузнецов доказали, что боеспособны, хотя пока не в лучшей форме. Всем еще нужно работать, чтобы набрать форму и бороться с сильнейшими», — сказала Моисеева.

«Наша команда должна взять за правило попадание в тройку лучших на самых престижных соревнованиях. А самые талантливые должны бороться за победу. Я очень рад, что команда начинает приходить в себя, воспряла духом после Олимпийских игр. В этом большая заслуга главного тренера Светланы Моисеевой, а также личных тренеров, в частности, хочется отметить большую работу, которую проводит личный тренер Захарова Татьяна Коробко, благодаря ей он начинает возвращаться к лучшим результатам», — отметил в свою очередь президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.

На этапе Мировой серии в Казани россияне будут соревноваться с сильнейшими представителями сборных Китая, Великобритании и Германии. На данный момент в общем зачете лидируют представители Китая. Се Сыи и Ши Тинмао занимают первую позицию рейтинга на трехметровом трамплине, а Айзен Чен и Сы Яцзе — на вышке. В общей сложности на турнир заявлено 68 спортсменов из Австралии, Канады, Китая, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Малайзии, Мексики, Пуэрто-Рико и Украины.