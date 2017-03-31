Домашнее задание: этап Мировой серии по прыжкам в воду стартует в Казани
Российские прыгуны в воду начинают выступление на домашнем этапе Мировой серии, который пройдет с 31 марта по 2 апреля во Дворце водных видов спорта в Казани.
В программе соревнований олимпийские дисциплины, а также выступления в
На турнир от сборной России в прыжках с трамплина заявлены Илья Захаров, Евгений Кузнецов, Кристина Ильиных, в прыжках с вышки — Виктор Минибаев, Александр Бондарь, Анна Чуйнышена, Юлия Тимошинина. На трехметровом трамплине в «синхроне» выступят Ильиных с Надеждой Бажиной, Захаров с Кузнецовым и Бажина с Минибаевым, на вышке — Минибаев с Бондарем, Минибаев с Тимошининой и Тимошинина с Валерией Беловой.
Это будет первый домашний международный старт сборной России в постолимпийском сезоне. После Игр в
«Я удовлетворена тем, что ребята смогли показать медальный результат в Китае. Особенно тем, что девочки в синхронных прыжках смогли бороться с австралийской, канадской парой. Удовлетворена тем, что дуэт Минибаев и Бондарь имеет место быть, хотя работали вместе совсем мало. Ну и Илья Захаров и Евгений Кузнецов доказали, что боеспособны, хотя пока не в лучшей форме. Всем еще нужно работать, чтобы набрать форму и бороться с сильнейшими», — сказала Моисеева.
«Наша команда должна взять за правило попадание в тройку лучших на самых престижных соревнованиях. А самые талантливые должны бороться за победу. Я очень рад, что команда начинает приходить в себя, воспряла духом после Олимпийских игр. В этом большая заслуга главного тренера Светланы Моисеевой, а также личных тренеров, в частности, хочется отметить большую работу, которую проводит личный тренер Захарова Татьяна Коробко, благодаря ей он начинает возвращаться к лучшим результатам», — отметил в свою очередь президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.
На этапе Мировой серии в Казани россияне будут соревноваться с сильнейшими представителями сборных Китая, Великобритании и Германии. На данный момент в общем зачете лидируют представители Китая. Се Сыи и Ши Тинмао занимают первую позицию рейтинга на трехметровом трамплине, а Айзен Чен и Сы Яцзе — на вышке. В общей сложности на турнир заявлено 68 спортсменов из Австралии, Канады, Китая, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Малайзии, Мексики,
После выступления в Казани мировая элита прыжков в воду будет готовится к следующему этапу соревнований, который пройдет в канадском Виндзоре (
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