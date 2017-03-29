Власенко: Российские прыгуны в воду должны проявить себя на этапе Мировой серии в Казани

«Безусловно, мы все надеемся на хорошее выступление сборной России на домашнем этапе Мировой серии, дома и стены помогают, — сказал Власенко. — Рассчитываем на лидеров команды — Илью Захарова и Евгения Кузнецова. Также верим, что себя должна проявить Кристина Ильиных, она сейчас в хорошем возрасте, набирает форму. Есть надежды и на Александра Бондаря».

«Микроклимат в команде сейчас очень хороший, все наши спортсмены тренируются, пашут», — добавил он.

По словам главы РФПВ, эпидемия ротавируса на подмосковной базе «Озеро Круглое» затронула прыгунов в воду в минимальной степени. «Когда на базе только началась эпидемия, почти все наши спортсмены уже уехали оттуда, — сказал Власенко. — Было несколько заболевших, но серьезных последствий нет».

Турнир пройдет в Казани с 31 мая по 2 апреля.