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29 марта 2017, 16:31 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Власенко: Российские прыгуны в воду должны проявить себя на этапе Мировой серии в Казани

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Тренерский штаб сборной России по прыжкам в воду надеется на достойное выступление команды на этапе Мировой серии в Казани. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Алексей Власенко. .

«Безусловно, мы все надеемся на хорошее выступление сборной России на домашнем этапе Мировой серии, дома и стены помогают, — сказал Власенко. — Рассчитываем на лидеров команды — Илью Захарова и Евгения Кузнецова. Также верим, что себя должна проявить Кристина Ильиных, она сейчас в хорошем возрасте, набирает форму. Есть надежды и на Александра Бондаря».

«Микроклимат в команде сейчас очень хороший, все наши спортсмены тренируются, пашут», — добавил он.

По словам главы РФПВ, эпидемия ротавируса на подмосковной базе «Озеро Круглое» затронула прыгунов в воду в минимальной степени. «Когда на базе только началась эпидемия, почти все наши спортсмены уже уехали оттуда, — сказал Власенко. — Было несколько заболевших, но серьезных последствий нет».

Турнир пройдет в Казани с 31 мая по 2 апреля.
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Власенко: Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани будет проведен на высшем уровне

Власенко: Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани будет проведен на высшем уровне

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани будет организован на высочайшем уровне. Об этом ТАСС заявил глава Российской федерации прыжков в воду (РФПВ), вице- председатель техкома Международной федерации плавания (ФИНА) Алексей Власенко.
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