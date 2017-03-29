Власенко: Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани будет проведен на высшем уровне

Турнир пройдет с 31 марта по 2 апреля. «С организацией этапа нет никаких проблем, у Казани богатейший опыт проведения международных соревнований, — сказал Власенко. — Рассчитываем, что турнир будет проведен на высочайшем уровне. Сборная России уже на месте в Казани, тренируется».

Казань примет этап Мировой серии по прыжкам в воду в третий раз. «Очень важно, что этап Мировой серии уже в третий раз проходит именно в России, — подчеркнул Власенко. — Это показывает, что Россия является открытой и гостеприимной страной, у нас нет никаких проблем с допингом. Мы принимаем все страны и проводим турниры на высшем уровне, а с руководством ФИНА у России полное взаимопонимание».

Мировая серия по прыжкам в воду была основана в 2007 году и проходит под эгидой ФИНА.