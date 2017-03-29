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29 марта 2017, 16:34 | Водные: Прыжки в воду | ТАСС

Власенко: Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани будет проведен на высшем уровне

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани будет организован на высочайшем уровне. Об этом ТАСС заявил глава Российской федерации прыжков в воду (РФПВ), вице- председатель техкома Международной федерации плавания (ФИНА) Алексей Власенко.

Турнир пройдет с 31 марта по 2 апреля. «С организацией этапа нет никаких проблем, у Казани богатейший опыт проведения международных соревнований, — сказал Власенко. — Рассчитываем, что турнир будет проведен на высочайшем уровне. Сборная России уже на месте в Казани, тренируется».

Казань примет этап Мировой серии по прыжкам в воду в третий раз. «Очень важно, что этап Мировой серии уже в третий раз проходит именно в России, — подчеркнул Власенко. — Это показывает, что Россия является открытой и гостеприимной страной, у нас нет никаких проблем с допингом. Мы принимаем все страны и проводим турниры на высшем уровне, а с руководством ФИНА у России полное взаимопонимание».

Мировая серия по прыжкам в воду была основана в 2007 году и проходит под эгидой ФИНА.
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