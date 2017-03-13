Определен состав сборной России по прыжкам в воду на этап Мировой серии в Казани

Этап Мировой серии в Казани пройдет с 31 марта по 2 апреля.

«Мы добавим в состав на домашнем этапе Анну Чуйнышену, которая будет прыгать с вышки и Екатерину Некрасову, которая будет выступать на трамплине. Есть небольшая проблема с синхронными прыжками с трамплина, которая возникла неожиданно после Гуанчжоу. Заменить эту пару (Кристину Ильиных/Надежду Бажину) на другую пока не получается, если ситуация не изменится, то и в Казани, и в Канаде женский “синхрон” не будет выступать. В остальном наш состав останется прежним», — сообщила Моисеева.

Таким образом, кроме вышеназванных спортсменов на трехметровом трамплине будут заявлены Илья Захаров и Евгений Кузнецов, на вышке — Юлия Тимошинина и Валерия Белова, Александр Бондарь и Виктор Минибаев.

На первых двух этапах Кубка мира в Китае, которые состоялись в Пекине и Гуанчжоу, россияне неоднократно поднимались на подиум.

«Я удовлетворена тем, что ребята смогли показать медальный результат. Особенно тем, что девочки в синхронных прыжках смогли бороться с австралийской, канадской парой. Удовлетворена тем, что дуэт Минибаев и Бондарь имеет место быть, хотя работали вместе совсем мало. Ну и Илья Захаров и Евгений Кузнецов доказали, что боеспособны, хотя пока не в лучшей форме. Всем еще нужно работать, чтобы набрать форму и бороться с сильнейшими», — добавила Моисеева.