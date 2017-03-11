Россиянин Бондарь стал 4-м в прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии в Гуанчжоу

Бондарь в субботу занял четвертое место, набрав 522,25 балла. Первым стал китаец Чэнь Айсэнь (601,15), второе место занял британец Томас Дейли (531,45), третьим стал еще один китаец Ян Хао (526,65).

Россияне Виктор Минибаев и Юлия Тимошинина стали четвертыми в синхронных прыжках с вышки в миксте, набрав 321,36 балла. Победителями стали китайцы Лянь Цзе и Лянь Цзюньцзе (355,08), вторыми — мексиканский дуэт Вивиана Дель Анхель Пенике/Рандал Вильярс Вальдес (339,30), третьими — австралийцы Танека Ковченко и Домоник Бедгуд (321,60).

У женщин в прыжках с вышки первенствовала китаянка Сы Яцзе с результатом 418,10 балла, второе место заняла еще одна китаянка Жэнь Цянь (413,00), третьей стала Ким Кук Хян из КНДР (372,15). Тимошинина показала пятый результат (312,65).