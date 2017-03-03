Россияне Кузнецов и Захаров стали третьими на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров заняли третье место в прыжках с трехметрового трамплина на первом этапе Мировой серии по прыжкам в воду, который проходит в Пекине. Спортсмены показали результат 419,25 балла.
Первое место заняли китайцы Цао Юань и Се Сыи (450,39), вторыми стали британцы Джек Ло и Крис Мирс (427,98).
Также в первый соревновательный день бронзовыми призерами стали россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев (10-метровая вышка), а также Кристина Ильиных и Надежда Бажина (трехметровый трамплин).
Этап Мировой серии в Пекине завершится 5 марта.
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