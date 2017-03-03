Россияне Кузнецов и Захаров стали третьими на этапе Мировой серии по прыжкам в воду

Первое место заняли китайцы Цао Юань и Се Сыи (450,39), вторыми стали британцы Джек Ло и Крис Мирс (427,98).

Также в первый соревновательный день бронзовыми призерами стали россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев (10-метровая вышка), а также Кристина Ильиных и Надежда Бажина (трехметровый трамплин).

Этап Мировой серии в Пекине завершится 5 марта.