Ильиных и Бажина — третьи в прыжках в воду с 3-метрового трамплина на этапе КМ
В Пекине (Китай) стартовал первый этап Мировой серии по прыжкам в воду.
В синхронных прыжках с трёхметрового трамплина победили китаянки Ши Тинмао и Сю Чжихуан. Россиянки Кристина Ильиных и Надежда Бажина заняли третье место.
Прыжки в воду. Мировая серия. Первый этап. Пекин
Женщины. Трамплин. 3 м. Синхронные прыжки
1. Ши Тинмао / Сю Чжихуан (Китай) — 319,20.
2. Мэддисон Кини / Анабель Смит (Австралия) — 298,68.
3. Кристина Ильиных / Надежда Бажина (Россия) — 294,00.
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