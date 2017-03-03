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3 марта 2017, 11:39 | Водные: Прыжки в воду | Чемпионат.com

Ильиных и Бажина — третьи в прыжках в воду с 3-метрового трамплина на этапе КМ

В Пекине (Китай) стартовал первый этап Мировой серии по прыжкам в воду.

В синхронных прыжках с трёхметрового трамплина победили китаянки Ши Тинмао и Сю Чжихуан. Россиянки Кристина Ильиных и Надежда Бажина заняли третье место.

Прыжки в воду. Мировая серия. Первый этап. Пекин
Женщины. Трамплин. 3 м. Синхронные прыжки
1. Ши Тинмао / Сю Чжихуан (Китай) — 319,20.
2. Мэддисон Кини / Анабель Смит (Австралия) — 298,68.
3. Кристина Ильиных / Надежда Бажина (Россия) — 294,00.
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Россияне Кузнецов и Захаров стали третьими на этапе Мировой серии по прыжкам в воду

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров заняли третье место в прыжках с трехметрового трамплина на первом этапе Мировой серии по прыжкам в воду, который проходит в Пекине. Спортсмены показали результат 419,25 балла.
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