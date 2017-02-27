Украинка Кесарь стала серебряным призером Гран-при по прыжкам в воду
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Гран-при по прыжкам в воду в немецком Ростоке копилка сборной Украины пополнилась серебряной медалью, сообщает НОК Украины.
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На трехметровом трамплине в индивидуальных соревнованиях наша Виктория Кесарь с результатом 294,60 баллов заняла 2 место.
Победу праздновала представительница Китая Чунтинг Ву (309,85). «Бронза» на счету спортсменки из Канады Дженифер Абел (286,50).
Соревнования в Ростоке проходили
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