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27 февраля 2017, 14:09 | Водные: Прыжки в воду | БЕЛТА

Вадим Каптур завоевал бронзовую награду на этапе Гран-при по прыжкам в воду в Германии

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский прыгун в воду Вадим Каптур стал обладателем бронзовой награды на первом этапе Гран-при в немецком Ростоке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>27 февраля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Белорусский прыгун в воду Вадим <span class=error>Каптур</span> стал обладателем бронзовой награды на первом этапе <nobr>Гран-при </nobr>в немецком <span class=error>Ростоке</span> сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Третье место он занял по итогам выступления на 10-метровой вышке. Результат белоруса — 456,85 балла. Первое место занял один из лидеров в мире в этом виде прыжков Янь Цзянь из Китая — 546,60. Серебряным призером стал его соотечественник Ксю Зевей — 473,85. Еще один белорус Евгений Королев стал десятым. В прыжках с трехметрового трамплина Елена Хамулькина заняла 12-е место — 218,40 балла. Победила китаянка Ву Чунтинь — 309,85 балла.

В 2017 году состоится еще семь этапов Гран-при, розыгрыш которого завершится в ноябре в Австралии. Ведущие прыгуны в воду также примут участие в этапах Мировой серии, первые два из которых пройдут 3—5 марта в Пекине и 9—11 марта в Гуанчжоу. Самым же главным стартом сезона станет чемпионат мира в Будапеште с 14 по 30 июля.

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