Вадим Каптур завоевал бронзовую награду на этапе Гран-при по прыжкам в воду в Германии
27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский прыгун в воду Вадим Каптур стал обладателем бронзовой награды на первом этапе
Гран-при в немецком Ростоке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Третье место он занял по итогам выступления на 10-метровой вышке. Результат белоруса — 456,85 балла. Первое место занял один из лидеров в мире в этом виде прыжков Янь Цзянь из Китая — 546,60. Серебряным призером стал его соотечественник Ксю Зевей — 473,85. Еще один белорус Евгений Королев стал десятым. В прыжках с трехметрового трамплина Елена Хамулькина заняла 12-е место — 218,40 балла. Победила китаянка Ву Чунтинь — 309,85 балла.
В 2017 году состоится еще семь этапов
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