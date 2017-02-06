Моисеева довольна тем, что прыгуны в воду на КР не допустили грубых ошибок
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 6 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Лидеры сборной России по прыжкам в воду на первом старте сезона не допустили грубых ошибок, хотя пока они не «напрыганные», заявила агентству «Р-Спорт» главный тренер команды Светлана Моисеева.
Первым стартом для российских прыгунов в воду стал Кубок России в Смоленске, по итогам которого были сформированы составы на первые этапы Мировой серии и первый этап
«Довольна тем, что ребята не допустили грубых ошибок, хотя явно спортсмены наши еще не напрыганные, — сказала Моисеева по телефону. — То, что лидеры подтвердили свой статус, это хорошо, но и некоторые молодые порадовали своими результатами, пусть пока и не могут на равных бороться с тем же (Ильей) Захаровым и (Евгением) Кузнецовым».
«Ожидала большего от (Александра) Бондаря, но у него не было практики международных соревнований, на которые после перерыва он выехал только в октябре и прыгал только “синхро”. Может быть, он понимал, что от него ждут слишком много и психологически не справился, допустив несколько ошибок, которых за ним мы обычно не замечали», — добавила собеседница агентства.
Моисеева отметила, что ее огорчает отсутствие конкуренции в мужских синхронных прыжках с вышки.
«Единственный минус — это синхронные прыжки на вышке. (Виктор) Минибаев ни с кем не прыгал — Никита Шлейхер не выступал, а другая пара Сергей Назин и Роман Измайлов не смогли показать никакого результата, это результат уровня мастера спорта. Это огорчает. Опять нам нужно компоновать пары, чтобы была конкуренция. У девочек на трамплине появились еще две пары, которые при нормальном развитии событий смогут конкурировать с (Кристиной) Ильиных/(Надеждой) Бажиной. У мальчиков на вышке о такой конкуренции пока говорить не приходится», — подчеркнула она.
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