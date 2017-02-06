Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/diving/28674703/
6 февраля 2017, 12:01 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Прыгуны в воду Кузнецов, Захаров, Минибаев выступят на первых этапах Мировой серии

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 6 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Лидеры сборной России Евгений Кузнецов, Илья Захаров, Виктор Минибаев, а также Александр Бондарь вошли в состав национальной команды на первые этапы Мировой серии по прыжкам в воду.

Состав на турнир был сформирован по итогам Кубка России, который состоялся в Смоленске.

«На трамплине у нас выступят Кузнецов/Захаров. Кузнецов, как финалист Олимпиады-2016, уже отобрался индивидуально на трамплине, Захаров может выступить, если получит допуск на техническом совещании», — сообщила по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт» главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

«У девочек на трамплине выступят (Кристина) Ильиных/(Надежда) Бажина. Ильиных уже допустили, Бажина у нас будет прыгать еще и микст. На вышке будем пробовать пару Юлия Тимошинина/Валерия Белова, Тимошинина будет прыгать индивидуально и микст. На вышке в “синхроне” выступят Минибаев и Бондарь, будем пробовать эту пару, смотреть, что из этого получится», — добавила она.

«Первые этапы Мировой серии пройдут в Китае, и уже после них, по итогам выступления, мы будем решать по составу на следующие этапы», — резюмировала Моисеева.

Первый этап серии пройдет в Пекине (3—5 марта), второй — в Гуанчжоу (9—11 марта).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прыжков в воду

Моисеева довольна тем, что прыгуны в воду на КР не допустили грубых ошибок

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 6 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Лидеры сборной России по прыжкам в воду на первом старте сезона не допустили грубых ошибок, хотя пока они не «напрыганные», заявила агентству «Р-Спорт» главный тренер команды Светлана Моисеева.
Еще 4 новости  Все новости
3 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя