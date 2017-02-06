Прыгуны в воду Кузнецов, Захаров, Минибаев выступят на первых этапах Мировой серии

Состав на турнир был сформирован по итогам Кубка России, который состоялся в Смоленске.

«На трамплине у нас выступят Кузнецов/Захаров. Кузнецов, как финалист Олимпиады-2016, уже отобрался индивидуально на трамплине, Захаров может выступить, если получит допуск на техническом совещании», — сообщила по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт» главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

«У девочек на трамплине выступят (Кристина) Ильиных/(Надежда) Бажина. Ильиных уже допустили, Бажина у нас будет прыгать еще и микст. На вышке будем пробовать пару Юлия Тимошинина/Валерия Белова, Тимошинина будет прыгать индивидуально и микст. На вышке в “синхроне” выступят Минибаев и Бондарь, будем пробовать эту пару, смотреть, что из этого получится», — добавила она.

«Первые этапы Мировой серии пройдут в Китае, и уже после них, по итогам выступления, мы будем решать по составу на следующие этапы», — резюмировала Моисеева.