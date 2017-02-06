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6 февраля 2017, 11:35 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Измайлов/Назин и братья Новоселовы выступят на 1-м этапе Гран-при по прыжкам в воду

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 6 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на первый этап Гран-при по прыжкам в воду, который пройдет в немецком Ростоке.

Состав на турнир был сформирован по итогам Кубка России, который состоялся в Смоленске.

«На вышке у нас выступят Роман Измайлов/Сергей Назин и у женщин Яна Сатина. На трамплине будут заявлены Екатерина Некрасова/Ульяна Клюева и братья Вячеслав и Евгений Новоселовы. Слава на финальном запрыге в Смоленске получил травму, если она незначительная, то едут они. Если она не позволит ему выступить, едут Никита Николаев/Илья Молчанов, которые будут закрывать индивидуальные прыжки и «синхрон», — сообщила по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт» главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

Первый этап Гран-при пройдет в Ростоке 24—26 февраля.
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