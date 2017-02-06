Измайлов/Назин и братья Новоселовы выступят на 1-м этапе Гран-при по прыжкам в воду
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 6 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на первый этап Гран-при по прыжкам в воду, который пройдет в немецком Ростоке.
Состав на турнир был сформирован по итогам Кубка России, который состоялся в Смоленске.
«На вышке у нас выступят Роман Измайлов/Сергей Назин и у женщин Яна Сатина. На трамплине будут заявлены Екатерина Некрасова/Ульяна Клюева и братья Вячеслав и Евгений Новоселовы. Слава на финальном запрыге в Смоленске получил травму, если она незначительная, то едут они. Если она не позволит ему выступить, едут Никита Николаев/Илья Молчанов, которые будут закрывать индивидуальные прыжки и «синхрон», — сообщила по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт» главный тренер сборной России Светлана Моисеева.
Первый этап
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