Минибаев, Ильиных и Бажина стали победителями Кубка России по прыжкам в воду

Минибаев выиграл соревнования по прыжкам с вышки, набрав в сумме в финале 487,80 балла. Вторым стал Сергей Назин (436,50), третье место занял Александр Бондарь (420,00).

Бажина и Ильиных победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина с результатом 292,80 балла. Вторыми стали Ульяна Клюева и Екатерина Некрасова (288,90), третье место заняли Татьяна Степанова и Виталия Королева (279,72).

Кубок России является первым отборочным соревнованием для российских спортсменов на международные старты нынешнего сезона.