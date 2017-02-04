Минибаев, Ильиных и Бажина стали победителями Кубка России по прыжкам в воду
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт. Виктор Минибаев, Кристина Ильиных и Надежда Бажина стали победителями Кубка России по прыжкам в воду, который проходит в Смоленске.
Минибаев выиграл соревнования по прыжкам с вышки, набрав в сумме в финале 487,80 балла. Вторым стал Сергей Назин (436,50), третье место занял Александр Бондарь (420,00).
Бажина и Ильиных победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина с результатом 292,80 балла. Вторыми стали Ульяна Клюева и Екатерина Некрасова (288,90), третье место заняли Татьяна Степанова и Виталия Королева (279,72).
Кубок России является первым отборочным соревнованием для российских спортсменов на международные старты нынешнего сезона.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter