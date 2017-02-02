Захаров, Белова и Чуйнышена стали победителями Кубка России по прыжкам в воду
Илья Захаров, Валерия Белова и Анна Чуйнышена стали победителями Кубка России по прыжкам в воду, который проходит в Смоленске.
Захаров во второй соревновательный день победил в прыжках с трехметрового трамплина, набрав в сумме 476,25 балла. Второе место занял Евгений Кузнецов (408,20), третьим стал Вячеслав Новоселов (399,05).
Белова и Чуйнышена одержали победу в соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки с результатом 294,54 балла. Вторыми стали Ирина Асташкина и Полина Саёкова (281,97), третье — Стелла Егорова и Виктория Ширинова (240,51).
Кубок России в Смоленске является первым отборочным соревнованием для российских прыгунов в воду на международные старты сезона-2017.
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