Захаров, Белова и Чуйнышена стали победителями Кубка России по прыжкам в воду

Захаров во второй соревновательный день победил в прыжках с трехметрового трамплина, набрав в сумме 476,25 балла. Второе место занял Евгений Кузнецов (408,20), третьим стал Вячеслав Новоселов (399,05).

Белова и Чуйнышена одержали победу в соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки с результатом 294,54 балла. Вторыми стали Ирина Асташкина и Полина Саёкова (281,97), третье — Стелла Егорова и Виктория Ширинова (240,51).

Кубок России в Смоленске является первым отборочным соревнованием для российских прыгунов в воду на международные старты сезона-2017.