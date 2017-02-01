Захаров/Кузнецов победили на Кубке РФ в синхронных прыжках в воду с трамплина 3 м
Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов одержали победу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на Кубке России, который проходит в Смоленске.
Результат, показанный в среду Захаровым и Кузнецовым составил 450,18 балла. Вторыми стали Вячеслав и Евгений Новоселовы (386,43 балла). Замкнули тройку Илья Молчанов и Никита Николаев (369,06).
В прыжках с вышки среди женщин победу с результатом 328,35 балла одержала Юлия Тимошинина. Второй результат показала Анна Чуйнышена (282,85), третьей стала Яна Сатина (274,75).
Турнир в Смоленске завершится 5 февраля, он является первым отборочным соревнованием для российских прыгунов в воду на международные старты сезона.
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