Моисеева: Прыгун в воду Шлейхер не выступит на Кубке России в Смоленске

Турнир в Смоленске пройдет в период с 31 января по 5 февраля, он является первым отборочным соревнованием для российских прыгунов в воду на международные старты сезона.

«У нас из лидеров на Кубке России нет Шлейхера, он лечится», — сказала Моисеева по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Шлейхер — трехкратный бронзовый призер чемпионата Европы 2016 года.