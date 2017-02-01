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1 февраля 2017, 9:39 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Моисеева: Прыгун в воду Шлейхер не выступит на Кубке России в Смоленске

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Никита Шлейхер пропустит Кубок России в Смоленске, заявила главный тренер национальной команды по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

Турнир в Смоленске пройдет в период с 31 января по 5 февраля, он является первым отборочным соревнованием для российских прыгунов в воду на международные старты сезона.

«У нас из лидеров на Кубке России нет Шлейхера, он лечится», — сказала Моисеева по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Шлейхер — трехкратный бронзовый призер чемпионата Европы 2016 года.
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