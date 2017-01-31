Лысенко победил на Кубке Москвы по прыжкам в высоту, выполнив норматив для ЧМ

19-летний спортсмен преодолел планку на высоте 2,32 м, превзойдя свой личный рекорд (2,31 м) и выполнив норматив для отбора на чемпионат мира в Лондоне.

Второе место занял Илья Иванюк (2,24 м), третьим стал Дмитрий Семёнов (2,24).