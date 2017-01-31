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31 января 2017, 20:59 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Лысенко победил на Кубке Москвы по прыжкам в высоту, выполнив норматив для ЧМ

Данил Лысенко стал победителем Кубка Москвы по прыжкам в высоту, розыгрыш которого прошел во вторник.

19-летний спортсмен преодолел планку на высоте 2,32 м, превзойдя свой личный рекорд (2,31 м) и выполнив норматив для отбора на чемпионат мира в Лондоне.

Второе место занял Илья Иванюк (2,24 м), третьим стал Дмитрий Семёнов (2,24).

Олимпийский чемпион Лондона Иван Ухов был заявлен на Кубок Москвы, однако снялся с турнира из-за травмы.
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