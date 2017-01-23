Канадская прыгунья в воду объявила о завершении карьеры

«С прекрасными эмоциями после 20-летней профессиональной карьеры я решила завершить выступления. Спасибо всем, кто поддерживал меня», — написала Фильон на своей странице в «Твиттере».



Фильон становилась призёром Олимпийских игр и трёх чемпионатов мира в синхронных прыжках в воду с вышки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">It's with great emotions that after 20 years of being a competitive athlete, I decided to retire. Thanks to all of you who supported me ! <a href="https://t.co/J3Uxe7sEkw">pic.twitter.com/J3Uxe7sEkw</a></p>— Roseline Filion (@Roselinefilion) <a href="https://twitter.com/Roselinefilion/status/823405900278956032">23 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>