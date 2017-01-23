Канадская прыгунья в воду объявила о завершении карьеры
Бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 по прыжкам в воду 29-летняя канадка Розелин Фильон объявила о завершении спортивной карьеры.
«С прекрасными эмоциями после 20-летней профессиональной карьеры я решила завершить выступления. Спасибо всем, кто поддерживал меня», — написала Фильон на своей странице в «Твиттере».
Фильон становилась призёром Олимпийских игр и трёх чемпионатов мира в синхронных прыжках в воду с вышки.
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