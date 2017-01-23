Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/diving/28526084/
23 января 2017, 21:53 | Водные: Прыжки в воду | Чемпионат.com

Канадская прыгунья в воду объявила о завершении карьеры

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 по прыжкам в воду 29-летняя канадка Розелин Фильон объявила о завершении спортивной карьеры.

«С прекрасными эмоциями после 20-летней профессиональной карьеры я решила завершить выступления. Спасибо всем, кто поддерживал меня», — написала Фильон на своей странице в «Твиттере».

Фильон становилась призёром Олимпийских игр и трёх чемпионатов мира в синхронных прыжках в воду с вышки.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прыжков в воду

Сильченко, Семашко и Щуров войдут в состав сборной РФ на Кубок мира по хайдайвингу

Призер чемпионата мира Артем Сильченко, Игорь Семашко и Илья Щуров войдут в состав сборной России на Кубок мира по хайдайвингу, заявил вице-президент Российской федерации прыжков в воду Дмитрий Саутин.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России