Сильченко, Семашко и Щуров войдут в состав сборной РФ на Кубок мира по хайдайвингу

Кубок мира по хайдайвингу состоится в Абу-Даби ( 27—29 апреля ).

«Кроме троих наших спортсменов Артема Сильченко, Игоря Семашко и Ильи Щурова мы хотим заявить нашего молодого спортсмена Никиту Федотова на эти соревнования. Сейчас ребята тренируются в бассейне, Артем Сильченко активно работает в зале, планирует в начале апреля тренироваться в Казани, Игорь Семашко тоже тренируется там», — сказал Саутин по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«У нас в России пока тренироваться негде. Есть Крым, но это только в мае, не раньше. Думаю, туда Артем как раз и поедет после Кубка мира», — добавил он.