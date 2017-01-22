Сильченко, Семашко и Щуров войдут в состав сборной РФ на Кубок мира по хайдайвингу
Призер чемпионата мира Артем Сильченко, Игорь Семашко и Илья Щуров войдут в состав сборной России на Кубок мира по хайдайвингу, заявил
вице-президент Российской федерации прыжков в воду Дмитрий Саутин.
Кубок мира по хайдайвингу состоится в
«Кроме троих наших спортсменов Артема Сильченко, Игоря Семашко и Ильи Щурова мы хотим заявить нашего молодого спортсмена Никиту Федотова на эти соревнования. Сейчас ребята тренируются в бассейне, Артем Сильченко активно работает в зале, планирует в начале апреля тренироваться в Казани, Игорь Семашко тоже тренируется там», — сказал Саутин по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
«У нас в России пока тренироваться негде. Есть Крым, но это только в мае, не раньше. Думаю, туда Артем как раз и поедет после Кубка мира», — добавил он.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter