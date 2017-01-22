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22 января 2017, 15:22 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Сильченко, Семашко и Щуров войдут в состав сборной РФ на Кубок мира по хайдайвингу

Призер чемпионата мира Артем Сильченко, Игорь Семашко и Илья Щуров войдут в состав сборной России на Кубок мира по хайдайвингу, заявил вице-президент Российской федерации прыжков в воду Дмитрий Саутин.

Кубок мира по хайдайвингу состоится в Абу-Даби (27—29 апреля).

«Кроме троих наших спортсменов Артема Сильченко, Игоря Семашко и Ильи Щурова мы хотим заявить нашего молодого спортсмена Никиту Федотова на эти соревнования. Сейчас ребята тренируются в бассейне, Артем Сильченко активно работает в зале, планирует в начале апреля тренироваться в Казани, Игорь Семашко тоже тренируется там», — сказал Саутин по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«У нас в России пока тренироваться негде. Есть Крым, но это только в мае, не раньше. Думаю, туда Артем как раз и поедет после Кубка мира», — добавил он.
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