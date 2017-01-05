Ушел из жизни заслуженный тренер России по прыжкам в воду Александр Никулин
Заслуженный тренер России по прыжкам в воду Александр Никулин скоропостижно скончался на 67-м году жизни, сообщил в своем аккаунте в сети Facebook
вице-президент Российской федерации прыжков в воду Глеб Гальперин.
К тренерской работе Александр Никулин приступил в 1971 году.
«Спортивная федерация прыжков в воду города Москвы выражает соболезнование родным и близким, этого замечательного человека и
По сообщению ГТРК «Пенза», прощание с Никулиным, скончавшимся в среду, состоится в Пензе 6 января.
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