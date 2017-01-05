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5 января 2017, 18:41 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Ушел из жизни заслуженный тренер России по прыжкам в воду Александр Никулин

Заслуженный тренер России по прыжкам в воду Александр Никулин скоропостижно скончался на 67-м году жизни, сообщил в своем аккаунте в сети Facebook вице-президент Российской федерации прыжков в воду Глеб Гальперин.

К тренерской работе Александр Никулин приступил в 1971 году.

«Спортивная федерация прыжков в воду города Москвы выражает соболезнование родным и близким, этого замечательного человека и по-настоящему заслуженного тренера, подготовившего не одно поколение великолепных спортсменов. Это очередная невосполнимая потеря для российских прыжков в воду. Светлая память…», — написал Гальперин.

По сообщению ГТРК «Пенза», прощание с Никулиным, скончавшимся в среду, состоится в Пензе 6 января.
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