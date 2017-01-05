Ушел из жизни заслуженный тренер России по прыжкам в воду Александр Никулин

К тренерской работе Александр Никулин приступил в 1971 году.

«Спортивная федерация прыжков в воду города Москвы выражает соболезнование родным и близким, этого замечательного человека и по-настоящему заслуженного тренера, подготовившего не одно поколение великолепных спортсменов. Это очередная невосполнимая потеря для российских прыжков в воду. Светлая память…», — написал Гальперин.

По сообщению ГТРК «Пенза», прощание с Никулиным, скончавшимся в среду, состоится в Пензе 6 января.