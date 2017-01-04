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4 января 2017, 17:37 | Водные: Прыжки в воду | Р-Спорт

Казань с 21 по 23 апреля 2017 года примет этап Мировой серии по прыжкам в воду

МОСКВА, 4 янв — Р-Спорт. Международная федерация плавания (FINA) опубликовала на своем официальном сайте календарь Мировой серии по прыжкам в воду на 2017 год, в котором значится, что российский этап соревнований пройдет в Казани в период с 21 по 23 апреля.

МОСКВА 4 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Международная федерация плавания (<span class=error>FINA</span>) опубликовала на своем официальном сайте календарь Мировой серии по прыжкам в воду на 2017 год в котором значится что российский этап соревнований пройдет в Казани в период с 21 по 23 апреля. Увеличить
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В последние годы российский этап Мировой серии проводился в Казани или Москве. В ноябре 2016 года президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко заявил «Р-Спорт», что этап в России сохранится, однако рассматривается вариант с его проведением в Санкт-Петербурге.

Российский этап значится в календаре FINA четвертым — с 21 по 23 апреля, а местом его проведения указана Казань. Первый этап Мировой серии пройдет в Пекине 3—5 марта, второй состоится в Дубае 23—25 марта, а третий — в канадском Виндзоре 31 марта — 2 апреля.

В 2016 году МОК после расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена дал рекомендации не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России, после чего Челябинск лишился финала Кубка мира-2016/17 по конькобежному спорту, Тюмень — этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам, а из Сочи по решению международной федерации был перенесен чемпионат мира 2017 года по бобслею и скелетону.
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