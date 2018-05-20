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01:09 (мск), источник: Р-Спорт

Колумбиец Берналь из команды Sky выиграл общий зачет веломногодневки «Тур Калифорнии»

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Колумбиец Эган Арли Берналь из команды Sky стал победителем генеральной классификации многодневной велогонки Мирового тура «Тур Калифорнии».

Последний этап гонки протяженностью 143 километра завершился в субботу победой колумбийца Фернандо Гавирия из Quick-Step Floors, финишировавшего с результатом 3 часа 7 минут 39 секунд. Вторым стал немец Макс Вальшайд (Sunweb), замкнул тройку австралиец Калеб Юэн (Mitchelton-Scott).

Берналь стал 33-м на этапе и выиграл генеральную классификацию многодневки с общим временем 25 часов 34 минуты 19 секунд. Второе место занял американец Тиджей Ван Гардерен (BMC; +1 минута 25 секунд). Третьим стал еще один представитель Колумбии Даниель Фелипе Мартинес (EF Education First-Drapac p/b Cannondale; +2.14).

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