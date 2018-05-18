Гонщик «Астаны» Бильбао остался на восьмом месте в общем зачете «Джиро д’Италия» перед «королевским» горным этапом
Итальянский гонщик Элиа Вивиани из команды
Итальянский гонщик Элиа Вивиани из команды
Расстояние в 180 километров от Феррары до
Среди гонщиков «Астаны» лучший результат зафиксирован у испанца Пельо Бильбао — он финишировал 33-м и остался на восьмом месте в генеральной классификации.
В общем зачете продолжает лидировать британец Саймон Йейтс из
Лидер казахстанской велокоманды колумбиец Мигель Анхель Лопес на 13-м этапе финишировал 59-м и остался на 11-м месте в общем зачете. Бильбао проигрывает Йейтсу две минуты и 54 секунды, Лопес — три минуты и 17 секунд.
Отметим, что завтра, 19 мая, состоится «королевский» горный этап, который может изменить положение гонщиков в общем зачете.