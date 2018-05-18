Гонщик «Астаны» Бильбао остался на восьмом месте в общем зачете «Джиро д’Италия» перед «королевским» горным этапом

Источник: astanaproteam.kz

Расстояние в 180 километров от Феррары до Нервеза-делла-Баттальи он преодолел за 3 часа, 56 минут и 25 секунд. Причем с таким же временем финишировала большая часть пелотона.

Среди гонщиков «Астаны» лучший результат зафиксирован у испанца Пельо Бильбао — он финишировал 33-м и остался на восьмом месте в генеральной классификации.

В общем зачете продолжает лидировать британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott, вторым с отставанием в 47 секунд идет голландец Том Дюмулен из Team Sunweb. Третье место у француза Тибо Пино из команды Groupama-FDJ (+01, 04).

Лидер казахстанской велокоманды колумбиец Мигель Анхель Лопес на 13-м этапе финишировал 59-м и остался на 11-м месте в общем зачете. Бильбао проигрывает Йейтсу две минуты и 54 секунды, Лопес — три минуты и 17 секунд.