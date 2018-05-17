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21:25 (мск), источник: Vesti.kz

Гонщик «Астаны» Бильбао остался на восьмом месте в общем зачете «Джиро д’Италия» после 12-го этапа

Ирландский велогонщик Сэм Беннетт из команды Bora Hansgrohe одержал победу на 12-м этапе многодневки «Джиро д`Италия», передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: astanaproteam.kz

Расстояние в 214 километров от Озимо и финишировал до Имолы он преодолел за 4 часа 49 минут и 34 секунды. Вторым финишировал голландец Данни ван Поппель из Lotto NL-Jumbo, третьим — итальянец Никколо Бонифацио из Bahrain-Merida, показавшие одинаковое время с победителем.

Среди гонщиков «Астаны» лучший результат показал испанец Пельо Бильбао — он финишировал 29-м и остался на восьмом месте в генеральной классификации.

В общем зачете продолжает лидировать британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott, вторым с отставанием в 47 секунд идет голландец Том Дюмулен из Team Sunweb. Третье место у француза Тибо Пино из команды Groupama-FDJ (+01, 04).

Лидер казахстанской велокоманды колумбиец Мигель Анхель Лопес на 12-м этапе финишировал 36-м и идет на 11-м месте в общем зачете. Бильбао проигрывает Йейтсу две минуты и 54 секунды, Лопес — три минуты и 17 секунд.

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