Гонщик «Астаны» Бильбао остался на восьмом месте в общем зачете «Джиро д’Италия» после 12-го этапа

Источник: astanaproteam.kz

Расстояние в 214 километров от Озимо и финишировал до Имолы он преодолел за 4 часа 49 минут и 34 секунды. Вторым финишировал голландец Данни ван Поппель из Lotto NL-Jumbo, третьим — итальянец Никколо Бонифацио из Bahrain-Merida, показавшие одинаковое время с победителем.

Среди гонщиков «Астаны» лучший результат показал испанец Пельо Бильбао — он финишировал 29-м и остался на восьмом месте в генеральной классификации.

В общем зачете продолжает лидировать британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott, вторым с отставанием в 47 секунд идет голландец Том Дюмулен из Team Sunweb. Третье место у француза Тибо Пино из команды Groupama-FDJ (+01, 04).