Гонщик «Астаны» Бильбао остался на восьмом месте в общем зачете «Джиро д’Италия» после 12-го этапа

Расстояние в 214 километров от Озимо и финишировал до Имолы он преодолел за 4 часа 49 минут и 34 секунды. Вторым финишировал голландец Данни ван Поппель из Lotto NL-Jumbo, третьим — итальянец Никколо Бонифацио из Bahrain-Merida, показавшие одинаковое время с победителем.
Среди гонщиков «Астаны» лучший результат показал испанец Пельо Бильбао — он финишировал 29-м и остался на восьмом месте в генеральной классификации.
В общем зачете продолжает лидировать британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott, вторым с отставанием в 47 секунд идет голландец Том Дюмулен из Team Sunweb. Третье место у француза Тибо Пино из команды Groupama-FDJ (+01, 04).
Лидер казахстанской велокоманды колумбиец Мигель Анхель Лопес на 12-м этапе финишировал 36-м и идет на 11-м месте в общем зачете. Бильбао проигрывает Йейтсу две минуты и 54 секунды, Лопес — три минуты и 17 секунд.