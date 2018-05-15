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19:30 (мск), источник: Vesti.kz

Гонщик «Астаны» Бильбао поднялся на восьмое место в общем зачете «Джиро д’Италия» после десятого этапа

Словенский гонщик Матей Мохорич из команды Bahrain Merida стал победителем десятого этапа «Джиро д`Италия», передает корреспондент Vesti.kz.

244 километра Мохорич проехал за 6 часов 4 минуты и 52 секунды. Вторым стал немец Нико Денц из AG2R La Mondiale, третьим — ирландец Сэм Беннетт из BORA-Hansgrohe.

Среди гонщиков «Астаны» лучший результат показал испанец Пельо Бильбао — он финишировал 35-м и поднялся на восьмое место в генеральной классификации. Лидер казахстанской велокоманды колумбиец Мигель Анхель Лопес идет на 12-м месте в общем зачете.

Лидером «генерала» остался британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott — 43 часа 42 минуты 38 секунд. Вторым идет голландец Том Дюмулен (Sunweb; +41 секунда), третьим — француз Тибо Пино (Groupama-FDJ; + 46 секунд). Бильбао проигрывает Йейтсу две минуты восемь секунд, Лопес — две минуты 37 секунд.

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