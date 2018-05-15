Гонщик «Астаны» Бильбао поднялся на восьмое место в общем зачете «Джиро д’Италия» после десятого этапа
Словенский гонщик Матей Мохорич из команды Bahrain Merida стал победителем десятого этапа «Джиро д`Италия», передает корреспондент Vesti.kz.
Словенский гонщик Матей Мохорич из команды Bahrain Merida стал победителем десятого этапа «Джиро д`Италия», передает корреспондент Vesti.kz.
244 километра Мохорич проехал за 6 часов 4 минуты и 52 секунды. Вторым стал немец Нико Денц из AG2R La Mondiale, третьим — ирландец Сэм Беннетт из
Среди гонщиков «Астаны» лучший результат показал испанец Пельо Бильбао — он финишировал 35-м и поднялся на восьмое место в генеральной классификации. Лидер казахстанской велокоманды колумбиец Мигель Анхель Лопес идет на 12-м месте в общем зачете.
Лидером «генерала» остался британец Саймон Йейтс из команды