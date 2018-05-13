Британец Йейтс победил на девятом этапе веломногодневки «Джиро д’Италия»

Спустя 25 км после старта этапа в гонке сформировался отрыв из 14 гонщиков, среди которых был российский велогонщик Максим Бельков из команды «Катюша-Альпецин». Бельков побеждал на этапе «Джиро д’Италия» в 2013 году. Преимущество гонщиков из отрыва над спортсменами из пелетона в течение гонки достигало восьми минут. Бельков не сумел доехать до финиша в отрыве, пелетон догнал россиянина за 13 км до финиша, последний гонщик из отрыва — итальянец Фаусто Маснада — был настигнут основной группой за 3 км до финиша.

Дистанцию 225 км Йейтс преодолел за 5 часов 54 минуты 13 секунд. Вторым финишировал француз Тибо Пино из Groupama-FDJ, показавший то же время. Третьим стал колумбиец Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott), показавший одно время с Йейтсом и Пино.

Йейтс впервые в карьере выступает на «Джиро д’Италия». Лучшим результатом британца на Гранд-турах является шестое место на «Вэульте Испании» в 2016 году, на «Тур де Франс» в 2017 году он стал седьмым. Йейтс одержал первую победу на этапах «Джиро д’Италия», на шестом этапе текущей веломногодневки он финишировал вторым.

Йейтс также укрепил лидерство в общем зачете, увеличив отрыв от своих преследователей. Второе место занимает Чавес (отставание 32 секунды). Действующий победитель «Джиро д’Италия» — голландец Том Дюмулен, выступающий за Sunweb, — опустился на третью строчку в генеральной классификации (+38 секунд).