Британец Йейтс победил на девятом этапе веломногодневки «Джиро д’Италия»
ТАСС, 13 мая. Британский велогонщик Саймон Йейтс из команды
ТАСС, 13 мая. Британский велогонщик Саймон Йейтс из команды
Спустя 25 км после старта этапа в гонке сформировался отрыв из 14 гонщиков, среди которых был российский велогонщик Максим Бельков из команды «Катюша-Альпецин». Бельков побеждал на этапе «Джиро д’Италия» в 2013 году. Преимущество гонщиков из отрыва над спортсменами из пелетона в течение гонки достигало восьми минут. Бельков не сумел доехать до финиша в отрыве, пелетон догнал россиянина за 13 км до финиша, последний гонщик из отрыва — итальянец Фаусто Маснада — был настигнут основной группой за 3 км до финиша.
Дистанцию 225 км Йейтс преодолел за 5 часов 54 минуты 13 секунд. Вторым финишировал француз Тибо Пино из
Йейтс впервые в карьере выступает на «Джиро д’Италия». Лучшим результатом британца на
Йейтс также укрепил лидерство в общем зачете, увеличив отрыв от своих преследователей. Второе место занимает Чавес (отставание 32 секунды). Действующий победитель «Джиро д’Италия» — голландец Том Дюмулен, выступающий за Sunweb, — опустился на третью строчку в генеральной классификации (+38 секунд).
«Джиро д’Италия» проходит в 101-й раз. Впервые в истории гонка стартовала за пределами Европы — в Иерусалиме. Десятый этап пройдет 15 мая, гонка стартует в городе Пенне и финиширует в