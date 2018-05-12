Велогонщик «Астаны» финишировал десятым на восьмом этапе «Джиро д’Италия»
Эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar стал победителем восьмого этапа многодневки «Джиро д`Италия».
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Эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar стал победителем восьмого этапа многодневки «Джиро д`Италия».
Карапас преодолел дистанцию этапа в 209 километров за пять часов 11 минут и 35 секунд. Второе место занял итальянец Давиде Формоло из BORA — hansgrohe, третьим стал француз Тибо Пино (Groupama — FDJ), оба отстали от лидера на 7 секунд.
Лучший результат из казахстанской команды «Астана» показал испанец Пелло Бильбао, который финишировал десятым.
В генеральной классификации многодневки
Девятый этап «Джиро» протяженностью в 225 км пройдет 13 мая.