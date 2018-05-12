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21:36 (мск), источник: Vesti.kz

Велогонщик «Астаны» финишировал десятым на восьмом этапе «Джиро д’Италия»

Эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar стал победителем восьмого этапа многодневки «Джиро д`Италия».

Источник: astanaproteam.kz

Карапас преодолел дистанцию этапа в 209 километров за пять часов 11 минут и 35 секунд. Второе место занял итальянец Давиде Формоло из BORA — hansgrohe, третьим стал француз Тибо Пино (Groupama — FDJ), оба отстали от лидера на 7 секунд.

Лучший результат из казахстанской команды «Астана» показал испанец Пелло Бильбао, который финишировал десятым.

В генеральной классификации многодневки по-прежнему лидирует британец Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) с общим временем 31 час 43 минуты 12 секунд. Второе место занимает голландец Том Дюмулен (Sunweb, +16 секунд), третьим идет колумбиец Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott, +26 секунд). Бильбао идет седьмым (+1.03).

Девятый этап «Джиро» протяженностью в 225 км пройдет 13 мая.

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