Велогонщик «Астаны» финишировал десятым на восьмом этапе «Джиро д’Италия»

Карапас преодолел дистанцию этапа в 209 километров за пять часов 11 минут и 35 секунд. Второе место занял итальянец Давиде Формоло из BORA — hansgrohe, третьим стал француз Тибо Пино (Groupama — FDJ), оба отстали от лидера на 7 секунд.