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19:57 (мск), источник: Vesti.kz

Гонщик «Астаны» занял шестое место на этапе «Джиро д`Италия»

Колумбийский велогонщик Эстебан Чавес из команды Mitchelton-Scott победил на шестом этапе многодневки «Джиро д`Италия», передает корреспондент Vesti.kz.

Второе место на этапе протяженностью 164 километра занял его британский одноклубник Саймон Йейтс, а третьим финишировал француз Тибо Пино из Groupama — FDJ.

Из гонщиков «Астаны» лучший результат показал колумбиец Мигель Анхель Лопес, который занял шестое место.

Генеральную классификацию «Джиро» возглавляет Йетс. Далее идут голландец Том Дюмулен из Sunweb и Чавес (+26). Из гонщиков «Астаны» выше всех идет испанец Пелло Бильбао, удержавший пятую строчку по итогам шестого этапа.

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