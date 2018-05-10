Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Гонщик «Астаны» занял шестое место на этапе «Джиро д`Италия»
Колумбийский велогонщик Эстебан Чавес из команды
Колумбийский велогонщик Эстебан Чавес из команды
Второе место на этапе протяженностью 164 километра занял его британский одноклубник Саймон Йейтс, а третьим финишировал француз Тибо Пино из Groupama — FDJ.
Из гонщиков «Астаны» лучший результат показал колумбиец Мигель Анхель Лопес, который занял шестое место.
Генеральную классификацию «Джиро» возглавляет Йетс. Далее идут голландец Том Дюмулен из Sunweb и Чавес (+26). Из гонщиков «Астаны» выше всех идет испанец Пелло Бильбао, удержавший пятую строчку по итогам шестого этапа.