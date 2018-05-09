Итальянец Баттальин победил на пятом этапе веломногодневки «Джиро д’Италия»
ТАСС, 9 мая. Итальянский велогонщик Энрико Баттальин из команды
ТАСС, 9 мая. Итальянский велогонщик Энрико Баттальин из команды
Дистанцию 153 км Баттальин преодолел за 4 часа 6 минут 33 секунды. Вторым финишировал итальянец Джованни Висконти из команды
28-летний Баттальин третий раз в карьере одержал победу на этапе «Джиро д’Италия». Также он финишировал первым в 2013 и 2014 годах.
В генеральной классификации лидерство сохранил австралиец Роан Деннис из команды BMC. Второе место занимает действующий победитель «Джиро д’Италия» голландец Том Дюмулен, выступающий за Sunweb (отставание 1 секунда). Третьим идет британец Саймон Йейтс (Mitchelton Scott) с отставанием 17 секунд.
«Джиро д’Италия» проходит в 101-й раз. Впервые в истории гонка стартовала за пределами Европы — в Иерусалиме. Шестой этап пройдет 10 мая со стартом в Кальтаниссетте и финишем на горе Этна в Катании. «Джиро д’Италия» завершится 27 мая финишем в Риме.