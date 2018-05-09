Итальянец Баттальин победил на пятом этапе веломногодневки «Джиро д’Италия»

Дистанцию 153 км Баттальин преодолел за 4 часа 6 минут 33 секунды. Вторым финишировал итальянец Джованни Висконти из команды Bahrain-Merida, показавший то же время. С тем же временем финишировал португалец Жозе Гонсалвеш из «Катюши- Альпецин», ставший третьим.

28-летний Баттальин третий раз в карьере одержал победу на этапе «Джиро д’Италия». Также он финишировал первым в 2013 и 2014 годах.

В генеральной классификации лидерство сохранил австралиец Роан Деннис из команды BMC. Второе место занимает действующий победитель «Джиро д’Италия» голландец Том Дюмулен, выступающий за Sunweb (отставание 1 секунда). Третьим идет британец Саймон Йейтс (Mitchelton Scott) с отставанием 17 секунд.