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19:57 (мск), источник: ТАСС

Итальянец Баттальин победил на пятом этапе веломногодневки «Джиро д’Италия»

ТАСС, 9 мая. Итальянский велогонщик Энрико Баттальин из команды LottoNL-Jumbo одержал победу на пятом этапе престижной многодневки «Джиро д’Италия». Этап стартовал в Агридженто и финишировал в Санта-Нинфе.

Дистанцию 153 км Баттальин преодолел за 4 часа 6 минут 33 секунды. Вторым финишировал итальянец Джованни Висконти из команды Bahrain-Merida, показавший то же время. С тем же временем финишировал португалец Жозе Гонсалвеш из «Катюши- Альпецин», ставший третьим.

28-летний Баттальин третий раз в карьере одержал победу на этапе «Джиро д’Италия». Также он финишировал первым в 2013 и 2014 годах.

В генеральной классификации лидерство сохранил австралиец Роан Деннис из команды BMC. Второе место занимает действующий победитель «Джиро д’Италия» голландец Том Дюмулен, выступающий за Sunweb (отставание 1 секунда). Третьим идет британец Саймон Йейтс (Mitchelton Scott) с отставанием 17 секунд.

«Джиро д’Италия» проходит в 101-й раз. Впервые в истории гонка стартовала за пределами Европы — в Иерусалиме. Шестой этап пройдет 10 мая со стартом в Кальтаниссетте и финишем на горе Этна в Катании. «Джиро д’Италия» завершится 27 мая финишем в Риме.

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