Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Бельгиец Велленс победил на четвёртом этапе «Джиро д’Италия»
Бельгиец Тим Велленс из команды Lotto Fix All победил на четвёртом этапе веломногодневки
Бельгиец Тим Велленс из команды Lotto Fix All победил на четвёртом этапе веломногодневки
В общем зачёте лидерство сохранил австралийский гонщик команды BMC Роан Деннис.
Велоспорт на шоссе.
4-й этап. Катания — Кальтаджироне, 198 км
1. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Fix All) — 5:17.34.
2. Майкл Вудс (Канада, Cannondale-Drapac) — то же время.
3. Энрико Батальин (Италия, LottoNL-Jumbo).