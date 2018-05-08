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19:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Бельгиец Велленс победил на четвёртом этапе «Джиро д’Италия»

Бельгиец Тим Велленс из команды Lotto Fix All победил на четвёртом этапе веломногодневки Гранд-тура «Джиро д’Италия».

Источник: Reuters

В общем зачёте лидерство сохранил австралийский гонщик команды BMC Роан Деннис.

Велоспорт на шоссе. Гранд-тур. «Джиро д’Италия»
4-й этап. Катания — Кальтаджироне, 198 км
1. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Fix All) — 5:17.34.
2. Майкл Вудс (Канада, Cannondale-Drapac) — то же время.
3. Энрико Батальин (Италия, LottoNL-Jumbo).

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