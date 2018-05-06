Итальянец Вивиани победил на третьем этапе веломногодневки «Джиро д’Италия»

Дистанцию 229 км Вививани преодолел за 5 часов 2 минуты 9 секунд. Вторым финишировал его соотечественник из команды EF Education First-Drapac Саша Модоло, показавший то же время. Ирландец Сэм Беннетт (Bora-Hansgrohe) занял третье место, финишировав с тем же результатом.

Вивиани в третий раз одержал победу на этапе «Джиро д’Италия». Впервые он выиграл в 2015 году. Также 29-летний итальянец победил на втором этапе текущей многодневки.