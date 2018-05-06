Итальянец Вивиани победил на третьем этапе веломногодневки «Джиро д’Италия»
ТАСС, 6 мая. Итальянский велогонщик Элиа Вивиани из команды
ТАСС, 6 мая. Итальянский велогонщик Элиа Вивиани из команды
Дистанцию 229 км Вививани преодолел за 5 часов 2 минуты 9 секунд. Вторым финишировал его соотечественник из команды EF Education
Вивиани в третий раз одержал победу на этапе «Джиро д’Италия». Впервые он выиграл в 2015 году. Также 29-летний итальянец победил на втором этапе текущей многодневки.
В генеральной классификации лидерство сохранил австралиец Роан Деннис из команды BMC. Второе место занимает действующий победитель «Джиро д’Италия» голландец Том Дюмулен, выступающий за Sunweb (отставание 1 секунда). Третьим идет португалец Жозе Гонсалвеш из «Катюши-Альпецин» (+13 секунд).
«Джиро д’Италия» проходит в 101-й раз. Впервые в истории гонка проходит за пределами Европы, многодневка стартовала в Иерусалиме. Четвертый этап гонщики проедут по территории Италии, этап стартует в Катании, а финиширует в Кальтаджироне. «Джиро д’Италия» завершится 27 мая финишем в Риме.