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18:46 (мск), источник: ТАСС

Итальянец Вивиани победил на третьем этапе веломногодневки «Джиро д’Италия»

ТАСС, 6 мая. Итальянский велогонщик Элиа Вивиани из команды Quick-Step Floors одержал победу на третьем этапе престижной многодневки «Джиро д’Италия». Этап, который прошел по территории Израиля, стартовал в городе Беэр-Шева и финишировал в Эйлате.

Дистанцию 229 км Вививани преодолел за 5 часов 2 минуты 9 секунд. Вторым финишировал его соотечественник из команды EF Education First-Drapac Саша Модоло, показавший то же время. Ирландец Сэм Беннетт (Bora-Hansgrohe) занял третье место, финишировав с тем же результатом.
Вивиани в третий раз одержал победу на этапе «Джиро д’Италия». Впервые он выиграл в 2015 году. Также 29-летний итальянец победил на втором этапе текущей многодневки.

В генеральной классификации лидерство сохранил австралиец Роан Деннис из команды BMC. Второе место занимает действующий победитель «Джиро д’Италия» голландец Том Дюмулен, выступающий за Sunweb (отставание 1 секунда). Третьим идет португалец Жозе Гонсалвеш из «Катюши-Альпецин» (+13 секунд).

«Джиро д’Италия» проходит в 101-й раз. Впервые в истории гонка проходит за пределами Европы, многодневка стартовала в Иерусалиме. Четвертый этап гонщики проедут по территории Италии, этап стартует в Катании, а финиширует в Кальтаджироне. «Джиро д’Италия» завершится 27 мая финишем в Риме.

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