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18:35 (мск), источник: Vesti.kz

Гонщик «Астаны» вошел в десятку лучших на первом этапе «Джиро д’Италия»

Сегодня, 4 мая, стартовала супермногодневка «Джиро д’Италия», передает корреспондент Vesti.kz.

Первый этап в этом году прошел в Израиле. Участники проехали 9,7 километров в индивидуальной гонке с раздельным стартом в Иерусалиме.

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Победителем первого этапа стал голландец Том Дюмолен из Sunweb. Второе место занял австралиец Деннис Роан из BMC, а третье — бельгиец Виктор Кампенартс из Lotto Fix All.

Лучший результат из гонщиков «Астаны» показал испанец Пелло Бильбао, ставший шестым. Остальные представители казахстанского клуба заняли следующие места: эстонец Танел Кангерт — 30-е, казахстанец Алексей Луценко — 32-е, испанец Луис Леон Санчес — 56-е, итальянец Давиде Виллелла — 60-е, колумбиец Мигель Анхель Лопес — 61-е, чех Ян Хирт — 92-е, а казахстанец Андрей Зейц — 109-е из 175 участников.

Второй этап пройдет завтра, 5 мая, когда участники проедут 167 километров от Хайфы до Тель-Авива. Третий этап также состоится в Израиле, а на территории Италии гонщики начнут соревноваться с 8 мая.

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