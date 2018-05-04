Гонщик «Астаны» вошел в десятку лучших на первом этапе «Джиро д’Италия»

Первый этап в этом году прошел в Израиле. Участники проехали 9,7 километров в индивидуальной гонке с раздельным стартом в Иерусалиме.

Победителем первого этапа стал голландец Том Дюмолен из Sunweb. Второе место занял австралиец Деннис Роан из BMC, а третье — бельгиец Виктор Кампенартс из Lotto Fix All.

Лучший результат из гонщиков «Астаны» показал испанец Пелло Бильбао, ставший шестым. Остальные представители казахстанского клуба заняли следующие места: эстонец Танел Кангерт — 30-е, казахстанец Алексей Луценко — 32-е, испанец Луис Леон Санчес — 56-е, итальянец Давиде Виллелла — 60-е, колумбиец Мигель Анхель Лопес — 61-е, чех Ян Хирт — 92-е, а казахстанец Андрей Зейц — 109-е из 175 участников.