Лидер «Астаны» Лопес рассказал о готовности к «Джиро д’Италия»

Источник: astanaproteam.kz

Напомним, в феврале Лопес выиграл этап и стал вторым в общем зачете «Тура Омана», затем поднялся на подиум «Абу-Даби Тура». Две недели назад Мигель Анхель одержал победу на этапе и стал третьим в общем зачете «Альпийского Тура».

Перед стартом первого итальянского Гранд-тура в своей карьере Лопес рассказал о своей готовности в интервью официальному сайту казахстанской велокоманды.

— Мигель Анхель, завтра стартует «Джиро», как ты себя чувствуешь?

— Вроде, все хорошо. Ощущения прекрасные, все в порядке.

— После успешного «Альпийского Тура» ты еще неделю провел на тренировочном сборе в Сестриере. Как он прошел для тебя?

— После «Альпийского Тура» я остался в Италии и поехал в Сестриере вместе с Андреем Зейцем и Яном Хиртом. Мы провели хорошую неделю в горах. Посмотрели маршрут одного из этапов финальной недели «Джиро д’Италия», потренировались в спокойном ритме, восстановились после активно проведенной гонки, где мы выиграли три этапа. Думаю, что этот короткий сбор помог мне в хорошей форме подойти к старту «Джиро».

— Завтра начнется дебютная для тебя «Джиро д’Италия». Готов?

— Да, этой моя первая «Джиро», и я рад, что могу принять участие в такой знаменитой гонке. Подхожу к ней в хорошей форме, без стресса и нервов. В плане подготовки все шло по плану, вместе с командой мы выполнили весь объем работы, так что, думаю, что я готов. Конечно, хочу проехать эту гонку максимально хорошо, добиться наилучшего результата, но загадывать не хочу. День за днем буду проживать эту гонку, бороться, выкладываться на 100 процентов, а в финале посмотрим, чего получиться достичь.

— «Астана» приехала на «Джиро» в очень солидном составе. Что думаешь о команде?

— На мой взгляд, у нас очень сильная команда. На «Альпийском Туре» мы продемонстрировали, что хорошо готовы к «Джиро». Там был практически весь состав, который приехал сюда, в Израиль, и мы добились хороших результатов на той гонке. Сейчас к нам присоединились Алексей Луценко и Танел Кангерт, которые тоже прекрасно готовы. Так что «Астана» настраивается на то, чтобы проявить себя с самой лучшей стороны.