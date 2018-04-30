Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
«Астана» объявила состав на «Джиро д’Италия»
Казахстанская велокоманда «Астана» объявила состав на престижную многодневку «Джиро д`Италия», которая пройдет в период с 4 по 27 мая.
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Казахстанская велокоманда «Астана» объявила состав на престижную многодневку «Джиро д`Италия», которая пройдет в период с 4 по 27 мая.
На старт 101-го выпуска итальянского
Впервые в истории «Джиро» гонка начнется на территории Израиля, где пройдут первые три этапа. Всего в гонке примут участие 22 команды — 176 велогонщиков.