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19:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила состав на «Джиро д’Италия»

Казахстанская велокоманда «Астана» объявила состав на престижную многодневку «Джиро д`Италия», которая пройдет в период с 4 по 27 мая.

На старт 101-го выпуска итальянского Гран-тура выйдут: два казахстанских велогонщика Андрей Зейц и Алексей Луценко, колумбиец Мигель Анхель Лопес, чех Ян Хирт, эстонец Танел Кангерт, итальянец Давиде Виллелья, а также два испанца Пельо Бильбао и Луис Леон Санчес.

Впервые в истории «Джиро» гонка начнется на территории Израиля, где пройдут первые три этапа. Всего в гонке примут участие 22 команды — 176 велогонщиков.

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