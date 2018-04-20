Велогонщик «Астаны» Лопес стал третьим по итогам «Тура Альп»

Заключительный пятый этап многодневки состоялся сегодня, 20 апреля. Расстояние в 164,2 километра Лопес преодолел, показав седьмой результат. Третьим финишировал другой гонщик «Астаны» Ян Хирт, который в итоговом протоколе «Тура Альп» стал десятым. Восьмое место в «генерале» занял еще один представитель казахстанской команды Луис Леон Санчес.