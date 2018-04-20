Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В МИД Германии заявили о найденных в Сирии контейнерах с хлором
В России построили тягач «Вощина-1»
Лариса Гузеева показала поклонникам маленького сына (фото)
«Терпение не безгранично»: РФ выступила с требованием к Киеву
Джоли бурно отреагировала на новость о романе Питта
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
20:30
Нант
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Леганес
Депортиво
Хоккей. НХЛ
21.04
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
21.04
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
21.04
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Все события
Адмирал США: Арктику у России пора конфисковать
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Венгер уходит. Уходит эпоха
Михайлович может возглавить «Зенит» вместо Манчини
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
14«Тосно» лишил «Спартак» финала Кубка России
10«Реал» — «Ювентус»: чисто английское убийство
19:10 (мск), источник: Vesti.kz

Велогонщик «Астаны» Лопес стал третьим по итогам «Тура Альп»

Колумбийский велогонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес занял третье место в генеральной классификации «Тура Альп», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Заключительный пятый этап многодневки состоялся сегодня, 20 апреля. Расстояние в 164,2 километра Лопес преодолел, показав седьмой результат. Третьим финишировал другой гонщик «Астаны» Ян Хирт, который в итоговом протоколе «Тура Альп» стал десятым. Восьмое место в «генерале» занял еще один представитель казахстанской команды Луис Леон Санчес.

Напомним, на «Туре Альп» Лопес одержал победу на втором этапе. Также на первом этапе лучшим был гонщик «Астаны» Пельо Бильбао, а Санчес — на четвертом.

Ожидается, что Лопес будет лидером «Астаны» на «Джиро д`Италия-2018».

"Не надо в ринге бегать и прыгать. Ударил - завалил". Тренер рассказал, как готовит "точную копию" Жанибека Алимханулы
Венгер уходит. Уходит эпоха
Михайлович может возглавить «Зенит» вместо Манчини
Овечкин: Вы думали, что мы приедем в Коламбус и отдадим 2 матча?
Почему Илья Воробьёв не вызывал в сборную России Вадима Шипачёва
Мети, метла. Кто вы такой — кандидат в спасители биатлона Драчёв
Кубок федерации. Матч десятилетия для России
Футбольная ассоциация Англии поддержит бойкот ЧМ-2018 в России
Новости
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу» Телезвезда не слишком высоко оценила работу Настасьи Самбурской и Ольги Романовской
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь