Велогонщик «Астаны» Лопес стал третьим по итогам «Тура Альп»

Заключительный пятый этап многодневки состоялся сегодня, 20 апреля. Расстояние в 164,2 километра Лопес преодолел, показав седьмой результат. Третьим финишировал другой гонщик «Астаны» Ян Хирт, который в итоговом протоколе «Тура Альп» стал десятым. Восьмое место в «генерале» занял еще один представитель казахстанской команды Луис Леон Санчес.
Напомним, на «Туре Альп» Лопес одержал победу на втором этапе. Также на первом этапе лучшим был гонщик «Астаны» Пельо Бильбао, а Санчес — на четвертом.
Ожидается, что Лопес будет лидером «Астаны» на «Джиро д`Италия-2018».