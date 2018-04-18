Гонщик «Астаны» Лопес о победе на этапе «Тура Альп»: Для меня честь — пойти по стопам великих чемпионов

«Наша команда провела очень хорошую гонку, а мои товарищи оказали мне отличную поддержку на протяжении всего дня. Также на финальном подъеме рядом со мной осталось много товарищей, так что я чувствовал себя комфортно в группе лидеров. Подъем был очень трудным, и я рад тому, что смог победить сегодня. Я знаю, что это очень известный подъем с большой велосипедной историей, так что для меня честь пойти по стопам великих чемпионов. Я был рад, увидев атаку Яна Хирта, это была отличная попытка. Позже, когда его догнали, я лишь старался держать ситуацию под контролем, готовясь к заключительному километру. Я понимал, что все идет к спринту в гору, поэтому постарался сохранить как можно больше энергии для того, чтобы выдать максимум на последних метрах дистанции», — сказал Лопес.