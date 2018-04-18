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09:49 (мск), источник: Vesti.kz

Гонщик «Астаны» Лопес о победе на этапе «Тура Альп»: Для меня честь — пойти по стопам великих чемпионов

Колумбийский гонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес, комментируя победу на втором этапе итальянской многодневной гонки «Тур Альп», отметил, что финальный подъем был очень трудный, передает официальный сайт «Астаны».

Источник: Vesti.kz

«Наша команда провела очень хорошую гонку, а мои товарищи оказали мне отличную поддержку на протяжении всего дня. Также на финальном подъеме рядом со мной осталось много товарищей, так что я чувствовал себя комфортно в группе лидеров. Подъем был очень трудным, и я рад тому, что смог победить сегодня. Я знаю, что это очень известный подъем с большой велосипедной историей, так что для меня честь пойти по стопам великих чемпионов. Я был рад, увидев атаку Яна Хирта, это была отличная попытка. Позже, когда его догнали, я лишь старался держать ситуацию под контролем, готовясь к заключительному километру. Я понимал, что все идет к спринту в гору, поэтому постарался сохранить как можно больше энергии для того, чтобы выдать максимум на последних метрах дистанции», — сказал Лопес.

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Отметим, что Лопес одержал победу на новом велосипеде Argon 18 Gallium Pro, окрашенным в цветовую гамму, специально созданную для гонщика.

«На моем новом велосипеде я проехал только два этапа, но уже могу сказать, что влюбился в него. Это очень красивый велосипед, мне крайне приятно выступать на нем здесь, на “Альпийском Туре”. Думаю, что этот велосипед был создан для настоящих чемпионов, для победителей», — добавил Лопес.

Напомним, победителем первого этапа «Тура Альп» стал испанский гонщик «Астаны» Пелло Бильбао, а второе место занял его соотечественник Луис Леон Санчес.

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