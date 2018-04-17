Гонщик «Астаны» выиграл второй этап многодневки в Италии
Колумбийский гонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес выиграл второй этап итальянской многодневной гонки «Тур Альп», передает корреспондент Vesti.kz.
Колумбийский гонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес выиграл второй этап итальянской многодневной гонки «Тур Альп», передает корреспондент Vesti.kz.
На финише Лопес опередил француза Тибо Пино из
Супермен из Колумбии. Гонщик «Астаны» отбился от грабителей после ножевых ранений и не отдал им свой велосипед.
Напомним, победителем первого этапа «Тура Альп» стал испанский гонщик «Астаны» Пелло Бильбао, а второе место занял его соотечественник Луис Леон Санчес.
«Тур Альп» проводится с 1962 года по дорогам автономной области Трентино —