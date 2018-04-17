Гонщик «Астаны» выиграл второй этап многодневки в Италии

На финише Лопес опередил француза Тибо Пино из Groupama-FDJ и своего соотечественника Ивана Сосу из Androni Giocattoli-Sidermec.

Супермен из Колумбии. Гонщик «Астаны» отбился от грабителей после ножевых ранений и не отдал им свой велосипед.

Напомним, победителем первого этапа «Тура Альп» стал испанский гонщик «Астаны» Пелло Бильбао, а второе место занял его соотечественник Луис Леон Санчес.