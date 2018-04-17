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17:41 (мск), источник: Vesti.kz

Гонщик «Астаны» выиграл второй этап многодневки в Италии

Колумбийский гонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес выиграл второй этап итальянской многодневной гонки «Тур Альп», передает корреспондент Vesti.kz.

На финише Лопес опередил француза Тибо Пино из Groupama-FDJ и своего соотечественника Ивана Сосу из Androni Giocattoli-Sidermec.

Супермен из Колумбии. Гонщик «Астаны» отбился от грабителей после ножевых ранений и не отдал им свой велосипед.

Напомним, победителем первого этапа «Тура Альп» стал испанский гонщик «Астаны» Пелло Бильбао, а второе место занял его соотечественник Луис Леон Санчес.

«Тур Альп» проводится с 1962 года по дорогам автономной области Трентино — Альто-Адидже на севере Италии. Гонщики «Астаны» выигрывали эту гонку дважды: в 2010 году первое место в общем зачете занял Александр Винокуров, а в 2012-м — итальянец Винченцо Нибали.

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