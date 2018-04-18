Первая женская велогонка в Саудовской Аравии: так начинается эмансипация

47 велосипедисток соревновались 10 апреля в городе Джидда. 10-километровый пробег был организован Be Active — группой, объединяющей велосипедисток и представителей местных властей.

В заявлении для местных СМИ, организатор гонки Надима Абу Энейн сказала, что обрадовалась количеству участниц.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Be5n4Dzh-sI/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Be5n4Dzh-sI/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Jeddah Woman Cyclist ✨بسكليتة (@jeddah_woman)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-07T15:23:13+00:00">7 Фев 2018 в 7:23 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Из-за наплыва желающих оргкомитет увеличил количество участниц с 30 до 47 девушек», — заметила активистка. — «Тем не менее, комитету всё равно пришлось исключить многих потенциальных велогонщиц».

Саудовский Twitter резко разделился на сторонников и противников велосипедисток.

«Я не богослов, но женщина может невольно соблазнить мужчину, обнажив свои интимные места, разъезжая на велосипеде. Хочет кататься на велосипеде — пусть делает это вдали от скопления народа», — написал один консерватор.

Другой юзер поддержал этот посыл: «Женский спорт — это хорошо, но в разумных пределах, и не перед зрителями-мужчинами».

Противоречивая реакция

Но многие пользователи сервиса всецело разделили энтузиазм организаторов.

«Забег выглядел, как праздник», — написал некто под ником p9p.

«Нам плевать на возражения», — бросила одна из пользовательниц «Твиттера».

«Через 5−10 лет всем, кто сейчас критикует участниц гонки, будет стыдно за свои слова. Так же было и со смартфонами, телевизорами, школами», — пишет ещё один юзер.

Клуб велосипедисток под руководством Надимы Абу Энейн появился только в прошлом году: за это время активистка не только привлекла новых участниц через соцсети, но и резко повысила узнаваемость женского велоспорта среди населения.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhcUfuYlkML/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.37962962962963% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BhcUfuYlkML/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Jeddah Woman Cyclist ✨بسكليتة (@jeddah_woman)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-11T19:50:05+00:00">11 Апр 2018 в 12:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В интервью с онлайн-журналом Cycling Today она рассказала, как непросто приходится велосипедисткам в королевстве.

В 2013 году саудовские власти разрешили женщинам ездить по паркам, но только в сопровождении мужчины и в «скромном наряде».

Аналогичные трудности стоят и перед велосипедистками других стран Ближнего Востока. Но, как и в случае организации Абу Энейн, в них возникают сообщества женского велосипедного спорта — например, Mountain2Mountain в Афганистане и Go Bike в Египте.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bho3QQIFsRN/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bho3QQIFsRN/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Jeddah Woman Cyclist ✨بسكليتة (@jeddah_woman)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-16T16:44:41+00:00">16 Апр 2018 в 9:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Велосипед — двигатель эмансипации

Интересно, что путь современных саудиток во многом походит по тропе, проторенной европейскими и американскими феминистками конца XIX века. Особенно, в том, что касается изменений во внешнем виде и поведении женщин и реакции на перемены общества.

В эссе французской публицистки Лейлы Маршан, например, приводятся случаи, когда медицина 1880−1890-х годов рекомендовала женщинам отказаться от поездок на двухколёсном транспорте, мотивируя это опасностью внутреннего кровоточения и бесплодия.

Иные врачи, напротив, считали, что велосипедистки могут «перевозбуждаться» в седле.

«Велосипед винили и в том, что он отталкивает женщин от исполнения супружеского долга: в результате трения о сидение женщина могла ощутить сексуальное удовольствие, “восторг”, “перевозбуждение” и “припадок чувственного безумия”, как писал доктор О’Фоллоуэлл», — отмечается в материале Маршан.

«Оставьте велосипед сильному полу», — писал в 1888 году доктор Филипп Тисье.

Однако союзниками тогдашних велосипедисток стали авторы рекламных афиш: они с удовольствием изображали улыбающихся женщин в брюках и платьях в седле транспортного средства.

В итоге с 1892 года отдельный циркуляр Сената Франции разрешил женщинам носить брюки, но только в том случае, если она «держит рукой руль велосипеда».

Веломода в России

В России история эмансипации носит похожий характер, однако исследований на эту тему крайне мало.

«В Российской империи в конце XIX века широко распространяется велосипедная езда. Пионерками в освоении нового вида транспорта стали москвичка Елизавета Жемличка и петербурженка Елена Абрикосова, в 1888 году впервые севшие за руль велосипеда и поспособствовавшие распространению тренда велоезды среди женщин», — рассказывает хранительница фондов музея истории Пермского университета Алёна Чуприкова.

Официальное разрешение на городскую езду женщины в России получат лишь в 1895 году, уточняет историк.

Также, по словам Чуприковой, рост популярности велоспорта стал одним из факторов трансформации женского костюма. На смену сковывающему и неудобному платью приходят более свободные, комфортные и практичные формы женской одежды.

Впрочем, далеко не все с восторгом воспринимали новинки моды.

Шаровары велосипедисток порождали в обществе острую полемику на предмет внешнего вида женщин. «Рациональный женский костюм» на рубеже веков получил славу непристойного," — рассказывает ученый.

К тому же, увлеченность прогрессивных женщин ездой на велосипедах рассматривалась консервативно настроенными гражданами как угроза репродуктивной функции организма, добавляет историк.

Но в начале XX века споры утихли, и женщины стали вполне свободно и уверено чувствовать себя за рулём велосипеда. Алена Чуприкова подчеркивает, что эволюция отношения к велосипедисткам открыла дорогу борьбе за равные права.