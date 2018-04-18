Первая женская велогонка в Саудовской Аравии: так начинается эмансипация
Радость, проклятья, надежды на будущее — первый первый в истории Саудовской Аравии женский велопробег в Джидде не оставил пользователей сетей равнодушными.
47 велосипедисток соревновались 10 апреля в городе Джидда. 10-километровый пробег был организован Be Active — группой, объединяющей велосипедисток и представителей местных властей.
В заявлении для местных СМИ, организатор гонки Надима Абу Энейн сказала, что обрадовалась количеству участниц.
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«Из-за наплыва желающих оргкомитет увеличил количество участниц с 30 до 47 девушек», — заметила активистка. — «Тем не менее, комитету всё равно пришлось исключить многих потенциальных велогонщиц».
Саудовский Twitter резко разделился на сторонников и противников велосипедисток.
«Я не богослов, но женщина может невольно соблазнить мужчину, обнажив свои интимные места, разъезжая на велосипеде. Хочет кататься на велосипеде — пусть делает это вдали от скопления народа», — написал один консерватор.
Другой юзер поддержал этот посыл: «Женский спорт — это хорошо, но в разумных пределах, и не перед зрителями-мужчинами».
Противоречивая реакция
Но многие пользователи сервиса всецело разделили энтузиазм организаторов.
«Забег выглядел, как праздник», — написал некто под ником p9p.
«Нам плевать на возражения», — бросила одна из пользовательниц «Твиттера».
«Через 5−10 лет всем, кто сейчас критикует участниц гонки, будет стыдно за свои слова. Так же было и со смартфонами, телевизорами, школами», — пишет ещё один юзер.
Клуб велосипедисток под руководством Надимы Абу Энейн появился только в прошлом году: за это время активистка не только привлекла новых участниц через соцсети, но и резко повысила узнаваемость женского велоспорта среди населения.
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В интервью с онлайн-журналом Cycling Today она рассказала, как непросто приходится велосипедисткам в королевстве.
В 2013 году саудовские власти разрешили женщинам ездить по паркам, но только в сопровождении мужчины и в «скромном наряде».
Аналогичные трудности стоят и перед велосипедистками других стран Ближнего Востока. Но, как и в случае организации Абу Энейн, в них возникают сообщества женского велосипедного спорта — например, Mountain2Mountain в Афганистане и Go Bike в Египте.
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Велосипед — двигатель эмансипации
Интересно, что путь современных саудиток во многом походит по тропе, проторенной европейскими и американскими феминистками конца XIX века. Особенно, в том, что касается изменений во внешнем виде и поведении женщин и реакции на перемены общества.
В эссе французской публицистки Лейлы Маршан, например, приводятся случаи, когда медицина 1880−1890-х годов рекомендовала женщинам отказаться от поездок на двухколёсном транспорте, мотивируя это опасностью внутреннего кровоточения и бесплодия.
Иные врачи, напротив, считали, что велосипедистки могут «перевозбуждаться» в седле.
«Велосипед винили и в том, что он отталкивает женщин от исполнения супружеского долга: в результате трения о сидение женщина могла ощутить сексуальное удовольствие, “восторг”, “перевозбуждение” и “припадок чувственного безумия”, как писал доктор О’Фоллоуэлл», — отмечается в материале Маршан.
«Оставьте велосипед сильному полу», — писал в 1888 году доктор Филипп Тисье.
Однако союзниками тогдашних велосипедисток стали авторы рекламных афиш: они с удовольствием изображали улыбающихся женщин в брюках и платьях в седле транспортного средства.
В итоге с 1892 года отдельный циркуляр Сената Франции разрешил женщинам носить брюки, но только в том случае, если она «держит рукой руль велосипеда».
Веломода в России
В России история эмансипации носит похожий характер, однако исследований на эту тему крайне мало.
«В Российской империи в конце XIX века широко распространяется велосипедная езда. Пионерками в освоении нового вида транспорта стали москвичка Елизавета Жемличка и петербурженка Елена Абрикосова, в 1888 году впервые севшие за руль велосипеда и поспособствовавшие распространению тренда велоезды среди женщин», — рассказывает хранительница фондов музея истории Пермского университета Алёна Чуприкова.
Официальное разрешение на городскую езду женщины в России получат лишь в 1895 году, уточняет историк.
Также, по словам Чуприковой, рост популярности велоспорта стал одним из факторов трансформации женского костюма. На смену сковывающему и неудобному платью приходят более свободные, комфортные и практичные формы женской одежды.
Впрочем, далеко не все с восторгом воспринимали новинки моды.
Шаровары велосипедисток порождали в обществе острую полемику на предмет внешнего вида женщин. «Рациональный женский костюм» на рубеже веков получил славу непристойного," — рассказывает ученый.
К тому же, увлеченность прогрессивных женщин ездой на велосипедах рассматривалась консервативно настроенными гражданами как угроза репродуктивной функции организма, добавляет историк.
Но в начале XX века споры утихли, и женщины стали вполне свободно и уверено чувствовать себя за рулём велосипеда. Алена Чуприкова подчеркивает, что эволюция отношения к велосипедисткам открыла дорогу борьбе за равные права.
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