Винокуров рассказал о наиболее значимых победах «Астаны» в этом сезоне и перспективах казахстанских гонщиков

Десятую победу в этом сезоне в копилку казахстанской команды принес датский гонщик «Астаны» Михаэль Вальгрен.

В интервью порталу Tengrinews.kz генеральный менеджер команды, олимпийский чемпион Александр Винокуров прокомментировал победу гонщика «Астаны» и рассказал об успешном начале сезона для команды.

— Михаэль Вальгрен принес очередную победу казахстанской велокоманде, расскажите о прошедшей гонке?

— Вчера была потрясающая гонка. В борьбе участвовали лучшие мировые гонщики, и такая победа в очередной раз подчеркнула класс «Астаны» как одного из топовых клубов в мире велоспорта. Вчера у нас была очень сильная команда, которая реализовала грамотную тактику, использовав силы гонщиков на 100 процентов. Получилась очень красивая гонка, которая, я думаю, надолго запомнится нашим болельщикам!

— 15 лет назад Вы становились триумфатором этой же знаменитой арденнской классики. Еще помните свои ощущения?

— 15 лет прошло, даже не верится. Конечно, каждую победу помнишь, словно это было совсем недавно. Приятно, что велосипедный мир об этом не забывает, вчера перед стартом так же мне звонили коллеги, напоминали, присылали фотографии с той гонки.

Время летит, сегодня уже новое поколение одерживает победы под нашим руководством. Это уже десятая победа нашей команды в этом сезоне. Так что продолжаем высоко нести знамя Казахстана в профессиональном спорте!

— Как начался сезон для нашей велокоманды, расскажите о результатах и перспективах казахстанских велогонщиков?

— Мы прекрасно начали сезон, провели отличную работу на подготовительных сборах в январе. Результат не заставил себя долго ждать. Это и большая заслуга тренерского штаба команды, спортивных директоров, самих гонщиков.

Буквально пару месяцев назад мы праздновали победу казахстанского гонщика Алексея Луценко в престижном Туре Омана. Выступая на гонках самого высокого уровня, отечественные гонщики продолжают расти. Недавно Руслан Тлеубаев финишировал на подиуме в Малайзии. Наш новобранец Евгений Гидич закончил ту же Малайзию в майке лучшего азиатского гонщика. Луценко и Андрей Зейц сейчас готовятся представлять Казахстан на гранд-туре Джиро д’Италия.

Все это мы имеем сейчас благодаря многолетней поддержке велоспорта со стороны государства. Команда создавалась лично по инициативе нашего Президента, и, конечно, это огромная ответственность для нас. На сегодняшний день мы имеем десять профессиональных гонщиков-казахстанцев в элитном мировом пелотоне, которые одерживают победы, приносят медали, поднимаются на подиумы.

Тем временем новые поколения проходят сейчас подготовку в фарм-командах. Нельзя не отметить и то, как стремительными темпами развивается и любительский велоспорт в стране. Это все результаты слаженного механизма — успехи нашей команды на мировом уровне, а также работа, которая проводится Президентским клубом «Астана», Федерацией велоспорта, Национальным олимпийским комитетом при поддержке властей.

— «Астану» часто критикуют за наличие иностранных легионеров. Что Вы можете сказать по этому поводу?

— Как вы знаете, профессиональный спорт — это достаточно космополитный мир. Гонщики перемешаны в нем не по национальному признаку, а по спортивным качествам — хорошие спринтеры, горняки, классики и так далее. В нашей команде ежегодно выступают десять казахстанских гонщиков.

Для сравнения, в этом сезоне в британском Sky лишь восемь британских гонщиков, хотя эта команда когда-то создавалась как база для тренировки перед Олимпийскими играми в Лондоне. В бельгийском Quickstep выступают семь бельгийцев, в команде из ОАЭ Team Emirates всего один гонщик из Эмиратов, в команде из Бахрейна нет ни одного бахрейнского гонщика. И даже в считающемся полностью испанским Movistar лишь 14 гонщиков-испанцев. И так далее. Так что это вполне нормально для мира профессионального спорта. В элитный пелотон попадают только лучшие. И это здоровая конкуренция, иначе не будет результата.