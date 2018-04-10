Бывший гонщик «Астаны» стал спортивным директором клуба

Вместе с «Астаной» Базаев уже успел проехать «Тур Лангкави» в Малайзии, где были одержаны две победы на этапах.

«Все время с момента завершения карьеры спортсмена я продолжал оставаться в велоспорте, занимался организацией гонок, работал со сборной Казахстана. Но мне всегда хотелось попробовать себя в роли спортивного директора, и теперь, я очень рад, что это случилось. Для меня это большой шаг вперед. Я настроен на плодотворную работу в команде, готов учиться и набираться опыта в роли спортивного директора.

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Кроме того, в рамках работы в команде хотел бы передавать свой опыт молодым казахстанским гонщикам, а в качестве главного тренера сборной у меня будет возможность наблюдать и работать с ними в прямом контакте. Безусловно, в будущем, это поможет росту спортсменов и улучшению наших результатов на различных мировых и континентальных чемпионатах.

Я начинал свою профессиональную карьеру в «Астане», и для меня очень важно вернуться именно в эту команду в качестве спортивного директора. Стать частью такого большого казахстанского проекта — это большая честь и ответственность, — сказал Базаев.

37-летний Базаев выступал за «Астану» как гонщик с 2006 по 2013 год. В его активе — победа на этапе «Тура Германии"-2006, «золото» в групповой гонке на чемпионате Казахстана-2012, третье место на бельгийском «Чемпионате Фландрии"-2005 и восьмое место на групповой гонке чемпионата мира-2010. С 2017 года Базаев занимает пост главного тренера шоссейной сборной Казахстана.