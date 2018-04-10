Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян»
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
5 ошибок в воспитании, которые делают все родители
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Амаль Клуни впервые снялась для Vogue
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Рома
Барселона
Футбол. Еврокубки
21:45
Манчестер Сити
Ливерпуль
Футбол. Первый дивизион
11.04
Сибирь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
11.04
Спартак-2
Томь
Футбол. Первый дивизион
11.04
Енисей
Олимпиец
Футбол. Первый дивизион
11.04
Оренбург
Волгарь
Все события
Названа причина неудачи при перехвате ракет в Сирии
Юлия Скрипаль дала оценку инциденту в Солсбери
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Знарок уходит из СКА. А из сборной? Подробности
Драчев против Майгурова. Кто спасет наш биатлон и как именно
Мария Кожевникова задорно станцевала в меховых вьетнамках
Амаль Клуни впервые снялась для Vogue
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть свой регион
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
16Ковальчук бил Пашнина, ЦСКА победил СКА
21Головин забил красиво, а Рэмси — еще лучше
19:58 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший гонщик «Астаны» стал спортивным директором клуба

Бывший гонщик «Астаны» и нынешний главный тренер сборной Казахстана по велоспорту на шоссе Асан Базаев вошел в состав команды в качестве спортивного директора, сообщает официальный сайт клуба.

Вместе с «Астаной» Базаев уже успел проехать «Тур Лангкави» в Малайзии, где были одержаны две победы на этапах.

«Все время с момента завершения карьеры спортсмена я продолжал оставаться в велоспорте, занимался организацией гонок, работал со сборной Казахстана. Но мне всегда хотелось попробовать себя в роли спортивного директора, и теперь, я очень рад, что это случилось. Для меня это большой шаг вперед. Я настроен на плодотворную работу в команде, готов учиться и набираться опыта в роли спортивного директора.

Читайте также
Гонщик «Астаны» выиграл этап многодневки в Испании

Кроме того, в рамках работы в команде хотел бы передавать свой опыт молодым казахстанским гонщикам, а в качестве главного тренера сборной у меня будет возможность наблюдать и работать с ними в прямом контакте. Безусловно, в будущем, это поможет росту спортсменов и улучшению наших результатов на различных мировых и континентальных чемпионатах.

Я начинал свою профессиональную карьеру в «Астане», и для меня очень важно вернуться именно в эту команду в качестве спортивного директора. Стать частью такого большого казахстанского проекта — это большая честь и ответственность, — сказал Базаев.

37-летний Базаев выступал за «Астану» как гонщик с 2006 по 2013 год. В его активе — победа на этапе «Тура Германии"-2006, «золото» в групповой гонке на чемпионате Казахстана-2012, третье место на бельгийском «Чемпионате Фландрии"-2005 и восьмое место на групповой гонке чемпионата мира-2010. С 2017 года Базаев занимает пост главного тренера шоссейной сборной Казахстана.

Следующей гонкой в качестве спортивного директора «Астаны» для Базаева станет «Тур Хорватии».

За путевкой в элиту. Как сборная Казахстана по хоккею играла с соперниками по чемпионату мира-2018
Знарок уходит из СКА. А из сборной? Подробности
Драчев против Майгурова. Кто спасет наш биатлон и как именно
СМИ: Тарасенко пропустит чемпионат мира из-за травмы
Черчесов: Радует, что цифры пробега с каждой игрой увеличиваются
Залечь на дно в «Уильямсе». Что испортило дебют Сергею Сироткину
Воробьёв сменит Знарка в СКА. На очереди ли сборная России
ФИФА может ввести запрет на аренду футболистов
Новости
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь