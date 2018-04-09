Бельгиец Голартс, тяжело пострадавший во время велогонки «Париж-Рубе», умер в больнице

«Он умер в больнице в Лилле в окружении членов своей семьи и любимых. Причиной смерти стала остановка сердца. Врачи ничего не смогли сделать», — говорится в сообщении.

Во время гонки Голартс упал, сильно ударившись о брусчатку дорожного покрытия. От удара он не только потерял сознание, но у него произошла остановка сердечной и дыхательной систем. Сопровождавшая гонку группа спасателей и врачей скорой помощи немедленно попыталась реанимировать Голартса. Затем он был оперативно доставлен вертолетом в госпиталь крупнейшего города северной части Франции — Лилля.