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01:26 (мск), источник: ТАСС

Бельгиец Голартс, тяжело пострадавший во время велогонки «Париж-Рубе», умер в больнице

ТАСС, 9 апреля. Бельгийский велогонщик Михел Голартс, который получил в воскресенье тяжелые травмы в результате падения в ходе велогонки «Париж- Рубе», скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба команды Veranda’s Willems-Crelan, за которую он выступал.

«Он умер в больнице в Лилле в окружении членов своей семьи и любимых. Причиной смерти стала остановка сердца. Врачи ничего не смогли сделать», — говорится в сообщении.

Во время гонки Голартс упал, сильно ударившись о брусчатку дорожного покрытия. От удара он не только потерял сознание, но у него произошла остановка сердечной и дыхательной систем. Сопровождавшая гонку группа спасателей и врачей скорой помощи немедленно попыталась реанимировать Голартса. Затем он был оперативно доставлен вертолетом в госпиталь крупнейшего города северной части Франции — Лилля.

Однодневная гонка «Париж-Рубе», одна из старейших в мире, считается технически крайне сложной. В спортивном мире Франции и Бельгии ее называют «Северный ад» и «Труднейшей из труднейших». Значительная часть 257-километровой трассы — 54,5 км (29 участков пути) покрыты крупной брусчаткой, вызывающей сильнейшую тряску велосипеда и трудности в управлении им. В этом году гонка проводилась в 116-й раз. Первый ее старт был дан в 1896 году.

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