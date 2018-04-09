Бельгиец Голартс, тяжело пострадавший во время велогонки «Париж-Рубе», умер в больнице

«Он умер в больнице в Лилле в окружении членов своей семьи и любимых. Причиной смерти стала остановка сердца. Врачи ничего не смогли сделать», — говорится в сообщении.
Во время гонки Голартс упал, сильно ударившись о брусчатку дорожного покрытия. От удара он не только потерял сознание, но у него произошла остановка сердечной и дыхательной систем. Сопровождавшая гонку группа спасателей и врачей скорой помощи немедленно попыталась реанимировать Голартса. Затем он был оперативно доставлен вертолетом в госпиталь крупнейшего города северной части Франции — Лилля.
Однодневная гонка «Париж-Рубе», одна из старейших в мире, считается технически крайне сложной. В спортивном мире Франции и Бельгии ее называют «Северный ад» и «Труднейшей из труднейших». Значительная часть 257-километровой трассы — 54,5 км (29 участков пути) покрыты крупной брусчаткой, вызывающей сильнейшую тряску велосипеда и трудности в управлении им. В этом году гонка проводилась в 116-й раз. Первый ее старт был дан в 1896 году.