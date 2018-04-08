Словак Петер Саган стал победителем велогонки «Париж-Рубе»

Однодневная гонка «Париж-Рубе» — одна из старейших в мире, она считается технически крайне сложной. В спортивном мире Франции и Бельгии ее называют «Северный ад» и «Труднейшей из труднейших». Значительная часть 257-километровой трассы — 54,5 км (29 участков пути) покрыта крупной брусчаткой, вызывающей сильнейшую тряску велосипеда и трудности в управлении им. В этом году гонка проводилась в 116-й раз, впервые она состоялась в 1896 году.

Гонка стартовала в городе Компьень (к северу от Парижа) и финишировала в Рубе. В этом году старт 175 гонщикам был дан в присутствии министра спорта Франции Лоры Флессель, в прошлом шпажистки и олимпийской чемпионки. По данным Франс Пресс, на начальном этапе гонки брусчатка была мокрой, так как ночью прошел сильный дождь. В дальнейшем дорога подсохла, так как во всей северной части Франции стоит теплая и солнечная погода — более 20 градусов в тени.

Кроме денежного приза, участнику традиционно на память вручается булыжник с трассы. Кроме того, ввиду трудности гонки, победителю начисляются 100 рейтинговых очков, тогда как победа в одном этапе «Тур де Франс» обеспечивает лишь 20 баллов.