Бельгийский велогонщик перенес остановку сердца во время гонки «Париж-Рубэ»

Бельгийский велогонщик Михаэл Голартс после падения на втором секторе брусчатки «Париж-Рубэ» перенес остановку сердца, был реанимирован и отправлен в больницу, сообщает агентство «Р-Спорт».
Монументальная гонка «Париж-Рубэ», которую называют «Северным адом» из-за брусчаточных секций, проходит по дорогам Франции сегодня, 8 апреля.
По информации NOS, Голартс попал в завал и вынужден был покинуть гонку. Менеджер команды Veranda`s Willems-Crelan-Charles Михил Элайзен сообщил, у 23-летнего гонщика была остановка сердца, он был реанимирован, но еще дважды терял сознание.
Как сообщила пресс-служба команды в твиттере, гонщик был отправлен в больницу.