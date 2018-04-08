Бельгийский велогонщик перенес остановку сердца во время гонки «Париж-Рубэ»

Бельгийский велогонщик Михаэл Голартс после падения на втором секторе брусчатки «Париж-Рубэ» перенес остановку сердца, был реанимирован и отправлен в больницу, сообщает агентство «Р-Спорт».

По информации NOS, Голартс попал в завал и вынужден был покинуть гонку. Менеджер команды Veranda`s Willems-Crelan-Charles Михил Элайзен сообщил, у 23-летнего гонщика была остановка сердца, он был реанимирован, но еще дважды терял сознание.