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17:36 (мск), источник: Vesti.kz

Бельгийский велогонщик перенес остановку сердца во время гонки «Париж-Рубэ»

Гонка, которую называют «Северным адом», проходит сегодня по дорогам Франции.

Бельгийский велогонщик Михаэл Голартс после падения на втором секторе брусчатки «Париж-Рубэ» перенес остановку сердца, был реанимирован и отправлен в больницу, сообщает агентство «Р-Спорт».

Монументальная гонка «Париж-Рубэ», которую называют «Северным адом» из-за брусчаточных секций, проходит по дорогам Франции сегодня, 8 апреля.

По информации NOS, Голартс попал в завал и вынужден был покинуть гонку. Менеджер команды Veranda`s Willems-Crelan-Charles Михил Элайзен сообщил, у 23-летнего гонщика была остановка сердца, он был реанимирован, но еще дважды терял сознание.

Как сообщила пресс-служба команды в твиттере, гонщик был отправлен в больницу.

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