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19:12 (мск), источник: Vesti.kz

Луценко отделался без серьезных травм после падения на «Туре Фландрии»

Он покинул гонку на скорой помощи.

Казахстанский велогонщик Алексей Луценко не получил серьезных повреждений после падения на «Туре Фландрии», передает корреспондент Vesti.kz.

«Алексей Луценко вернулся в командный автобус. У него нет переломов, нет черепно-мозговой травмы, но у него множественные повреждения и поверхностные раны на левой руке и обеих ногах», — говорится в сообщении команды.

Напомним, после падения Луценко сошел с гонки и был отправлен в клинику на карете скорой помощи с подозрением на травму ключицы.

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