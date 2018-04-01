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Луценко отделался без серьезных травм после падения на «Туре Фландрии»
Он покинул гонку на скорой помощи.
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Он покинул гонку на скорой помощи.
Казахстанский велогонщик Алексей Луценко не получил серьезных повреждений после падения на «Туре Фландрии», передает корреспондент Vesti.kz.
«Алексей Луценко вернулся в командный автобус. У него нет переломов, нет
Напомним, после падения Луценко сошел с гонки и был отправлен в клинику на карете скорой помощи с подозрением на травму ключицы.